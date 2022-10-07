Еще одна популярная семья на грани развода. Это бывший ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен и знаменитый игрок в американском футболе Том Брэди.
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Том Брэди и Жизель Бюндхен расстаются.
Об их расставании стало известно инсайдерам. Как они сообщают, у супругов возник немалый конфликт, что и привело к желанию развода.
Том Брэди и Жизель Бюндхен уже наняли адвокатов по бракоразводным процессам. Поэтому похоже на то, что семья уже не восстановится.
Я не думаю, что сейчас будет воссоединение. У них обоих есть адвокаты, и они смотрят, что приведет к разрыву, кто что получит и какие будут финансы,
– пишут издания.
К тому же, недавно Жизель Бюндхен увидели в Майами. Она шла на тренировку, на ее безымянном пальце уже не было обручального кольца.
Жизель Бюндхен и Том Брэди / Фото с инстаграма модели
Что известно об их браке
- Жизель и Том начали романтические отношения в 2007 году, а через два года они решили жениться. У супругов родились двое общих детей – 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан.
- Знаменитости за общие годы жизни присвоили недвижимость, оцениваемую в 26 миллионов долларов. У них есть дома на острове Индиан-Крик в Майами (этот район иногда называют "бункером миллиардеров"), в Нью-Йорке, Йеллоустоуне и Коста-Рике.
- Личное состояние Тома Брэди оценивают в 250 миллионов долларов, но его жена не отстала от мужа. Хотя модель покинула Victoria's Secret в 2006 году, бельевой бренд принес ей немалые доходы. Звезда также снималась и для других брендов, глянцев и рекламы. Именно поэтому их развод называют распадом "многомиллионной империи".