После скандала с Гвоздевой: "Танцы со звездами" вступились за MELOVIN

Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева спровоцировала скандал с MELOVIN, вспыхнувший с новой силой после их трио. В этом конфликте шоу стало на сторону певца. Свою поддержку ему выразили ведущий Юрий Горбунов, судья Екатерина Повар и главный хореограф Елена Шоптенко.

В 9 выпуске "Танцев со звездами" привязанность продюсеров к паре MELOVIN и Лизы Русиной была очевидна. Похоже, после открытого конфликта с Илоной Гвоздевой проект вступился за певца. Подробности узнайте дальше.

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Юрий Горбунов

Ведущий "Танцев со звездами" открыто заявил, что трио MELOVIN, Лизы Русиной и Илоны Гвоздевой было провальным. Все потому, что в 8 прямом эфире они получили самые низкие оценки судей.

Более того, шоумен убежден, что танцовщица поступила недостойно и предала артиста – обвиняла в неадекватности и ширила слухи о его пристрастии к алкоголю.

У Мэла была непростая неделя. Он пережил предательство Илоны Гвоздевой. Илона почему-то обвинила эту пару в неадекватности. Мэл, горжусь тобой. Мэл достойно Илоне ответил, браво,

– высказался Горбунов.



Юрий Горбунов и Женя Кот с MELOVIN и Лизой Русиной / Фото с инстаграма певца

Екатерина Кухар

Напомним, Илона Гвоздева рассказывала, что MELOVIN приходил на репетиции под хмельком и "пил прямо в зале" , а Лиза Русина вместо тренировок красила волосы и делала маникюр. Певец резко ответил танцовщице, заявив, что она "пробила дно любой человечности".

В первых эфирах между судьей "Танцев со звездами" Екатериной Кухар и MELOVIN было безумное напряжение. Певец дарил балерине "живое" сердце, эротические наручники и очки, а та заваливала его критикой. Однако до 9 эфира проекта страсти между ними утихли, а неприязнь переросла в дружбу.

Прекрасно, что проект подарил мне тебя. Как хорошо, что, несмотря на результаты, на лице остается искренняя улыбка,

– заявила Екатерина Кухар.

Екатерина Кухар и MELOVIN / Видео с инстаграма балерины

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Елена Шоптенко

Главный хореограф "Танцев со звездами" тесно работала со всеми участниками этого сезона. MELOVIN и Лиза Русина – не исключение. После их вылета в 9 выпуске танцовщица призналась, что будет скучать по смелости этих эпатажных артистов.

Самая эпатажная пара проекта. Вашей смелости будет не хватать,

– заявила Елена Шоптенко.



Елена Шоптенко с MELOVIN и Лизой Русиной / Фото с инстаграма танцовщицы