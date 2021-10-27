В новом сезоне "Танцев со звездами" Елена Шоптенко стала главным хореографом, отказавшись выходить на паркет как участник. С шестью парами она проводит каждый день и переживает за них как за себя. Чтобы не обидеть ни одну из звезд, экс-партнер Винника не стала называть имена тех, кому отдала бы места в финале.

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Однако хореограф допустила, что в тройке лидеров окажется спортсменка, актер и представитель шоу-бизнеса.

Мне кажется, что в финале стопроцентно будет спортсменка, потому что на самом деле это было бы интересно, актер и кто-то из шоу-бизнеса,

– интригующе заявила Елена Шоптенко.

Так, под спортсменкой она имела в виду фехтовальщицу Ольгу Харлан, танцующую с харизматичным Дмитрием Дикусаром. Финалистом-актером может быть Артур Логай или Константин Войтенко, а вот под определение "кто-то из шоу-бизнеса" подходят все остальные – MELOVIN, Александр Зарицкий и Дмитрий Каднай.

Напомним, фаворитами судьи "Танцев" Макса Чмерковского являются певец KADNAY и актер Артур Логай. Звезду сериала "Моя любимая Страшко" видит в финале и победительница Илона Гвоздева.

33-летняя Елена Шоптенко призналась, что своими глазами видит, как истощились все участники. Однако она советует не расслабляться и пропускать через себя все постановки.

"Видно, что все очень устали – как физически, так и морально. Сейчас очень важно не остановиться, а отдавать зрителю энергию и содержание, которое они несут. Потому что пока ты танцуешь о чем-то, и людям нравится то, что ты несешь, до тех пор ты интересен, за тебя будут голосовать", – отметила главная хореограф "Танцев со звездами".



Участники "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма продюсера Владимира Завадюка