После огласки о "комнате для плохих девушек": в доме Мерилина Мэнсона провели обыск
Источник:TMZ
Дело о сексуальном насилии Мерилина Мэнсона набирает обороты. В понедельник, 29 ноября, в доме музыканта в Западном Голливуде был проведен первый обыск.
Расследование о садистских наклонностях Мерилина Мэнсона облетело весь мир. Экс-любовницы одного из самых известных рокеров современности рассказали о пыточной комнате в его доме и стенах, "украшенных" кровью, свастиками и эротическими фотографиями. В этот "музей живодерства" на Голливудских холмах посетили полицейские с ордером на обыск.
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Детективы и правоохранители из округа Лос-Анджелес обыскали дом Мерилина Мэнсона утром 29 ноября, когда музыканта не было дома.
По сообщению инсайдеров, полицейские изъяли устройства хранения данных, в том числе жесткие диски. Информацию, сохраненную на них, будут рассматривать перед представлением дела в прокуратуру.
Напомним, в феврале 2021 года на Мерилина Мэнсона посыпались обвинения в сексуальном насилии. Об абьюзе, насилии и домогательствах рокера рассказали:
- звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд, которую музыкант "заставлял подчиняться и держал в страхе";
- певица Фиби Бриджерс, неоднократно слышавшая о его "комнате для изнасилований";
- актриса Эсме Бьянко, которая "чувствовала себя пленницей" Мерилина Мэнсона.