Після розголосу про "кімнату для поганих дівчат": у будинку Мериліна Менсона провели обшук

Справа про сексуальне насильство Мериліна Менсона набирає обертів. У понеділок, 29 листопада, у будинок музиканта в Західному Голлівуді провели перший обшук.

Розслідування про садистські нахили Мериліна Менсона облетіло весь світ. Екскоханки одного з найвідоміших рокерів сучасності розповіли про "кімнату для поганих дівчат" у його будинку та стіни, "прикрашені" кров'ю, свастиками та еротичними фотографіями. У цей "музей живодерства" на Голлівудських пагорбах навідались поліціянти з ордером на обшук.

Усі деталі тут Ґвалтував, бив током й підпалював: мережу сколихнули моторошні збочення Мериліна Менсона

Детективи і правоохоронці з округу Лос-Анджелес обшукали оселю Мериліна Менсона вранці 29 листопада, коли музиканта не було вдома.

За повідомленням інсайдерів, поліцейські вилучили пристрої для зберігання даних, у тому числі жорсткі диски. Інформацію, збережену на них, будуть розглядати перед поданням справи до прокуратури.

Нагадаємо, у лютому 2021 року на Мериліна Менсона посипалися звинувачення в сексуальному насильстві. Про аб'юз, насилля та домагання рокера розповіли: