Свое настоящее лицо Ани Лорак показала еще в 2014 году, когда сбежала в Россию, а сейчас, очевидно, пытается отмыть репутацию, передает 24 канал. В сети она пишет о том, как у нее болит из-за смерти мирных людей, и призывает остановить войну. Однако, вероятно, обстрелы Родины не повод отменять концерты.

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"Мои любимые братья и сёстры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, каждый день гибнут мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну", – высказывается Ани Лорак в инстаграме.

В то же время гастролерша готовится к большому мартовскому туру по России и Беларуси. Он стартует 2 марта в Санкт-Петербурге, а заканчивается 20 марта в Светлогорске. Ани Лорак обещает фанам шоу, "наполненное драйвом и эмоциями".

Скриншот с сайта

Напомним, до войны Ани Лорак планировала приехать с концертами в Украину . Гастролерша хотела собрать аншлаги в Харькове, который разбомбили "Градами" , Запорожье и Херсоне.

Что Ани Лорак говорила о войне в Украине

В первый день вторжения, 24 февраля, певица выступала за мир между Украиной и Россией. Единственное, на что она осмелилась: "Господи. Спаси и сохрани".

Через несколько дней ее риторика поменялась. Артистка призвала остановить войну и убийства мирного населения, правда ни Путина, ни Россию агрессором не назвала.