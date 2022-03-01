Многие украинские исполнители, ведущие и шоумены родились в Харькове, сообщает 24 канал. Им тяжело наблюдать за тем, как их город разрушают русские окупанты. В своих соцсетях они публикуют шокирующие кадры ракетных ударов и обстрелов по городу.

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Михаил Заливака

"Ну я пусть его, что говорить... Это центр Харькова и самая большая площадь Европы. Путин, хочу, чтобы ты умирал долго, в муках!" – написал герой "Холостяка-11" и уроженец Харькова Михаил.

Александр Волошин

"Харьков... Держитесь, родные, держитесь... "Россия не будет стрелять по мирному населению". Но ватники как всегда скажут, что мы сами по себе бомбим, придурки. Никогда не простим", – пишет блоггер и парень Анны Тринчер.

Хронологию событий в Харькове смотрите здесь

Григорий Решетник

"Харьков. Держись. Начинается этап изнеможения, истощения, эмоционального выгорания… Но мы должны пройти и справиться с этим. Мы ни в коем случае не должны опускать руки, насколько это возможно, должны оставаться оптимистами и бороться. Верить, помогать и поддерживать друг друга . Потому что Бог на нашей стороне и Украина обязательно победит", – написал ведущий.

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