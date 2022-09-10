Похороны Елизаветы II: в Букингеме сказали, где и когда состоятся

Британская королева Елизавета II ушла в вечность 8 сентября в кругу родных. После объявления общенационального траура и траура в семье в Букингемском дворце назвали дату похорон. Процессия состоится в понедельник 19 сентября.

В новом заявлении Букингемского дворца сообщается, что похороны Ее Величества пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник. Похоронят королеву Елизавету II в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там же похоронили ее мужа принца Филиппа в 2021 году.

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Перед похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы люди могли отдать ей последний почет.

Кстати, король Чарльз III подписал указ, в котором объявил день похорон Елизаветы II – выходным. Накануне британское издание The Guardian также сообщало, что похороны, вероятно, пройдут 19 сентября. Тогда завершится 10 дней траура в государстве. Теперь эту информацию подтвердили официально.

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