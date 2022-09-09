Согласно протоколу похорон, тело королевы везут в Эдинбург, поскольку она скончалась в Шотландии в замке Балморал. Первой остановкой, где простятся с монархом, станет Холирудский дворец, после чего церемония прощания продолжится в Эдинбургском соборе – Собор святого Джайлза.

Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет



Собор святого Джайлза в Эдинбурге / Фото из открытых источников

После того, как в четверг было объявлено о смерти королевы, преподобный Калум Маклауд, настоятель собора, отдал честь такой "сильной и верной слуге".

Мы со всей нацией в соборе оплакиваем смерть Ее Величества Королевы, сильного и верного слуги Великобритании и Содружества на протяжении многих лет. Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье,

– говорится на сайте собора.



Эдинбургский собор внутри / Фото из открытых источников

В местных СМИ сообщают, что там королева пробудет 3 дня, чтобы все желающие смогли попрощаться с Ее Величеством. После этого ее тело будет доставлено королевским поездом в Лондон, вокзал которого закрыли со вчерашней ночи – дня смерти королевы. В это время в стране повышается угроза терактов на фоне траура и нестабильной ситуации, в том числе скопления людей в отдельных местах, поэтому полиция начинает сразу тщательно все проверять.

Все детали похорон и порядка действий после смерти королевы читайте в нашем материале.

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