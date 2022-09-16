В то время как российский диктатор Владимир Путин оказался в черном списке , от Украины на похороны Елизаветы II поедет супруга президента Елена Зеленская. Она присоединится к мировым лидерам и высоким гостям.
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Елену Зеленскую пригласили на похороны Елизаветы II
Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции России. Великобритания является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения,
– говорится в источнике.
Вероятно, главы государств и первая леди Украины прибудут в Лондон в эти выходные и сначала отдадут свое уважение Ее Величеству, посетив Вестминстерский дворец.
Вечером накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для иностранных VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории и первое официальное событие во дворце после визита Дональда Трампа три года назад.
Кстати, на похоронах Елизаветы II будут присутствовать члены королевских семей со всей Европы:
- король Испании Филипп VI с супругой Летицией;
- король Бельгии Филипп I с королевой Матильдой;
- король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;
- король Нидерландов Виллем-Александр с женой Максимой.
Кроме того, ожидается, что в Лондон прибудет император Японии Нарухито. Это будет его первая заграничная поездка после вступления на престол в мае 2019 года.