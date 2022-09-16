В то время как российский диктатор Владимир Путин оказался в черном списке , от Украины на похороны Елизаветы II поедет супруга президента Елена Зеленская. Она присоединится к мировым лидерам и высоким гостям.

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Елену Зеленскую пригласили на похороны Елизаветы II

Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в условиях изоляции России. Великобритания является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком дружбы и взаимного уважения,

– говорится в источнике.

Вероятно, главы государств и первая леди Украины прибудут в Лондон в эти выходные и сначала отдадут свое уважение Ее Величеству, посетив Вестминстерский дворец.

Вечером накануне похорон, 18 сентября, король Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла устроят для иностранных VIP-гостей прием в Букингемском дворце. Это будет самое большое собрание мировых лидеров в современной истории и первое официальное событие во дворце после визита Дональда Трампа три года назад.

Напомним, Елена Зеленская эмоционально отреагировала на смерть Елизаветы II. Она назвала ее удивительным человеком, матерью нации и легендой при жизни. "Глубоко скорблю, что от нас ушла Королева Елизавета II", – написала первая леди Украины в твиттере.

Кстати, на похоронах Елизаветы II будут присутствовать члены королевских семей со всей Европы:

король Испании Филипп VI с супругой Летицией;

король Бельгии Филипп I с королевой Матильдой;

король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия;

король Нидерландов Виллем-Александр с женой Максимой.

Кроме того, ожидается, что в Лондон прибудет император Японии Нарухито. Это будет его первая заграничная поездка после вступления на престол в мае 2019 года.