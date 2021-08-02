С подвеской с именем Бена Аффлека: Дженнифер Лопес отдыхает в Италии с друзьями
Источник:People
Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес осталась на отдыхе в Италии, в то же время ее возлюбленный Бен Аффлек улетел в США. В знак подтверждения романтических отношений артистка продолжает носить подвеску-подарок с именем актера.
Поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек отдыхали во Франции, а впоследствии отправились в Италию. Но на днях Аффлек вернулся в Соединенные Штаты.
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Как проводит время Дженнифер Лопес
Американская исполнительница не скучает без бойфренда – она общается с подругами и проводит отпуск в Портофино. Недавно папарацци сфотографировали артистку в длинном молочном платье с вырезами по линии талии, солнцезащитных очках и сумкой от Dolce & Gabbana.
Дженнифер Лопес не забыла про Бена Аффлека: по словам инсайдеров, она часто разговаривает с ним по FaceTime. Кроме того, в знак продолжения романтических отношений, знаменитость носит подвеску с именем любимого. Именно Бен Аффлек подарил любимой дизайнерское украшение от бренда Foundrae.
Для них это была мечтательная поездка. Они провели фантастическое время. Все это заключалось в том, чтобы расслабиться и насладиться летними каникулами. Дженнифер и Бен великолепны. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше они выглядят влюбленными,
– рассказал источник.
Совместный отдых Дженнифер Лопес и Бена Аффлека
- Знаменитости перестали скрывать свои отношения от публики. Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме первую страстную фотографию с актером, сделанную на яхте.
- Певица подтвердила роман в свой день рождения. 52-летие она решила отпраздновать, путешествуя с бойфрендом по Средиземному морю.
- Сначала их замечали во Франции, причем на яхте, которая якобы принадлежит Ринату Ахметову. Впоследствии поклонники увидели влюбленных на итальянском острове Капри.