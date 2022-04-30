46-летняя американская актриса Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину. Однако не осталась незамеченной. Ее сняли в сети кафе Lviv Croissants. Видео в фейсбуке опубликовала журналистка СТБ Майя Пидгородецкая.
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Анджелина Джоли во Львове
"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – подписала Майя Пидгородецкая.
Напомним, что Анджелина Джоли – посол доброй воли ООН по делам беженцев. Очевидно, в Украину она приехала из-за войны, которая заставила убегать за границу более 5 миллионов человек. Ожидаем, что детали ее визита во Львов будут известны впоследствии.
Анджелина Джоли во Львове / Фото Майи Пидгородецкой
Я молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта. Ужасно видеть, как дети платят цену – потерянными жизнями, испорченным здоровьем и травмами,
– писала Анджелина Джоли в начале апреля.
Как Анджелина Джоли поддерживает Украину
- С первого дня войны голливудская актриса молилась за украинцев и сразу же начала заботиться о беженцах. В этом Джоли помогали коллеги из агентства ООН The UN Refugee Agency.
- В профиле с 12,7-миллионной аудиторией Анджелина Джоли разместила видео с бомбоубежища в Харькове. От бомбежек в нем пряталась семья с детьми.
- Она рассказала всему миру о смерти беременной женщины в Мариуполе, которая погибла из-за циничного авиаудара по детской больнице и роддому. В инстаграм-сторис знаменитость опубликовала публикацию The Washington Post.
- В конце марта Анджелина Джоли навестила детей из Украины в больнице в Риме. В тот момент в столичной клинике Италии лечился 31 малыш – кто-то из них получил ранения на войне, кто-то продолжил лечить тяжелую болезнь.