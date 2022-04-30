46-летняя американская актриса Анджелина Джоли тайно прибыла в Украину. Однако не осталась незамеченной. Ее сняли в сети кафе Lviv Croissants. Видео в фейсбуке опубликовала журналистка СТБ Майя Пидгородецкая.

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"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир", – подписала Майя Пидгородецкая.

Напомним, что Анджелина Джоли – посол доброй воли ООН по делам беженцев. Очевидно, в Украину она приехала из-за войны, которая заставила убегать за границу более 5 миллионов человек. Ожидаем, что детали ее визита во Львов будут известны впоследствии.

Анджелина Джоли во Львове / Фото Майи Пидгородецкой

Я молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта. Ужасно видеть, как дети платят цену – потерянными жизнями, испорченным здоровьем и травмами,

– писала Анджелина Джоли в начале апреля.

Как Анджелина Джоли поддерживает Украину