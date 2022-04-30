О визите любимицы миллионов людей со всего мира в Украину рассказали во Львовской ОВА и даже в Укрзализныце, передает 24 канал. Для чего Джоли приехала во Львов – читайте дальше.

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Анджелина Джоли во Львове

Впервые о приезде Джоли во Львов стало известно из сообщения в социальной сети фейсбук. Украинка обнародовала видео, на котором зафиксировала, как встретила мировую знаменитость в местном заведении Lviv Croissants.

Впоследствии приезд актрисы прокомментировал экс-нардеп и советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко. Он отметил, что лично был причастен к организации приезда знаменитости в Украину, однако никаких деталей визита не сообщил.

Цель визита Джоли во Львов

Впоследствии приезд Анджелины Джоли в город Льва прокомментировали и во Львовской ОВА. Там раскрыли детали визита и рассказали, чем занималась знаменитость в Украине.

Так, в одном из медицинских учреждений Львова она навестила детей, пострадавших от ракетного удара российских военных по вокзалу Краматорска. Отмечается, что Джоли очень умилили их рассказы – одна девочка рассказала ей о своей главной мечте.

Обратите внимание! Анджелина Джоли, кроме голливудской карьеры, является послом доброй воли Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Джоли посетила во Львове одну из местных школ-интернатов. Здесь она пообщалась и сфотографировалась с воспитанниками заведения. Знаменитость пообещала детям, что обязательно приедет в Украину снова.

Вместе с тем актриса нашла время для того, чтобы пообщаться с местными волонтерами и поблагодарила их за работу. Они оказывают медико-психологическую помощь на Главном железнодорожном вокзале Львова.

Просто на улице голливудская звезда разговаривала с людьми, которым удалось выехать из зон активных боевых действий, слушала истории эвакуированных, которые рассказывали, что из-за российской агрессии потеряли все.

К слову, в Укрзализныце также прокомментировали визит Джоли в Украину. В компании пошутили, что нынешние сбои в онлайн-сервисах никак не связаны с приездом мировой знаменитости. При этом обнародовали видео, как Джоли посетила вокзальных волонтеров, психологов, врачей и железнодорожников.

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