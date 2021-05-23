Почти 11 миллионов просмотров: видео победителя Евровидения-2021 покоряет ютуб

22 мая в Роттердаме отгремел грандиозный финал Евровидения-2021. Впервые за 31 год победу на песенном конкурсе одержала Италия, которую представляла группа Måneskin. Видео финального выступления музыкантов менее, чем за сутки посмотрели почти 11 миллионов раз!

Рокеры продолжают покорять сердца миллионов слушателей в разных уголках планеты. Måneskin прогнозировали победу после первого полуфинала, и они таки смогли получить ее, заработав наибольшее количество баллов от зрителей.

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Måneskin покоряет ютуб

Итальянский коллектив произвел настоящий фурор на нынешнем Евровидении в Нидерландах. Исполнители смогли пленить сердца зрителей и снискать их расположение. Måneskin уже получили желаемый кубок и принимают поздравления со всего мира. А пользователи сети продолжают пересматривать потрясающее и драйвовое выступление с песней Zitti e buoni в финале снова и снова.

За 17 часов видео Måneskin с финала Евровидения-2021 посмотрели почти 11 миллионов раз!

Måneskin – Zitti e buoni: смотрите выступление победителя Евровидения-2021

Баллы Италии в финале Евровидения-2021

В финале итальянцы получили 206 баллов от национального жюри стран-участниц и 318 баллов от телезрителей. По решению жюри коллектив занимал 4 место, а для зрителей он стал первым. Общая оценка Måneskin на Евровидении-2021 – 524!

Украинские жюри и зрители единогласно отдали 12 баллов Måneskin. Это самая большая оценка, которая существует на Евровидении.

Победитель Евровидения-2021 – Måneskin из Италии: смотрите видео онлайн