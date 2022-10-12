Монатик ответил, почему вместе с семьей остался за границей, когда началась война
Источник:Маша Ефросинина
Украинский мультиартист Монатик уехал за границу еще до войны. Певец объяснил, почему он не вернулся домой.
Украинский мультиартист Монатик был за границей, когда началась война. Там он остался вместе с семьей. Певец объяснил свое решение.
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Почему Монатик уехал за границу
Это было очень сложно. У нас один чемодан. Мы не знаем, куда нам ехать, что делать. Нас лишили жизни. И нам нужно что-то думать. У нас двое маленьких детей. И я не могу в такое сложное время, когда мы абсолютно ничего не понимаем, просто взять и все: "Я ушел". Я не мог оставить их на произвол судьбы,
– ответил музыкант.
"Однажды так случилось, что Бог за руку потянул, и я оказался рядом с ними. Я должен был переступать через какие-то свои внутренние порывы "я должен быть там", через свое мужское эго".
Монатик добавил, что вместе с супругой сошелся на решении быть полезны настолько, насколько можно. Артист занимался благотворительными концертами, организовывал гранты для музыкантов и поддерживал украинцев на информационном фронте.
"Мы договорились, что максимально будем помогать, будем максимально полезными. И это действительно успокаивало. Мы в первый месяц много сделали и продолжаем делать... Многие обращались за помощью, мы никому не отказывали. А потом позвонила Елена Кравец и предложила присоединиться к благотворительному туру".Напомним, Монатик таки приехал в Украину в конце июля – без жены и детей. Тогда он выступил в столице под оркестр на станции метро "Майдан Незалежности".
Музыкант заметил, что помнит 23 февраля как сегодня – он с женой строил планы на будущие дни и месяцы. Утро следующего дня полностью изменило жизнь. "И это мы за границей, а что чувствовали люди внутри страны... И вот просыпается этот синдром уцелевшего и мгновенно сжирает тебя изнутри. Ты сразу хочешь ехать, быть полезным. Было очень много колебаний".
Стоит добавить, что Монатик заявлял, что не видит себя с оружием в руках, в отличие от его коллег. Тогда он также ссылался на семью, потому что не хотел оставлять жену, детей и идти воевать. "Я не могу представить, что кого-то убиваю".