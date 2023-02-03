Россиянка Анна Линникова не взяла ни одной награды на "Мисс Вселенная 2022", поэтому сначала побежала утешать себя новым айфоном, а теперь путешествует по США. Ей дали визу на три года, потому в Москву она не рвется. Однако и в США не чувствует себя в безопасности. Девушка кичится дорогим отдыхом в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сан-Франциско, однако точную локацию старается не светить, потому что боится. В этом она призналась росСМИ.

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Россиянке с "Мисс Вселенная" страшно в США

Анне Линниковой угрожали еще во время "Мисс Вселенная 2022". Когда в сети всплыл адрес их гостиницы в Новом Орлеане, то россиянка боялась куда-то выходить, потому что был "непрерывный поток оскорблений и угроз" от украинцев в США.

Особенно неприятными были негативные комментарии от давних знакомых из Украины... Мне действительно было страшно за свою жизнь, потому что звучали угрозы физической расправы в случаи моего выхода на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что в реальной силы такие слова не имеют. Сейчас я путешествую по Америке и в целях безопасности лишний раз не раскрываю своих точных координат,

– заявила испуганная Анна Линникова.

Россиянка Анна Линникова из "Мисс Вселенная" в США / Фото с инстаграма модели

Она также скулила, что на конкурсе "было очень непросто". Ее избегала не только представительница Украины Виктория Апанасенко, но и другие девушки. Россиянка почему-то выделила конкурсантку из Швейцарии, которая "бегала от нее, как от огня". Позже выяснилось, что у ее матери украинские корни.

"Многие меня избегали и сторонились, просто узнав о моем происхождении. Очень жаль, что украинка Виктория Апанасенко не захотела общаться со мной только через мою национальность. Я попыталась наладить контакт, но все усилия были тщетны. Все видели демонстративное поведение Виктории, это ее выбор, я зла не держу", – добавила представительница страны-террористки.

Напомним, заявление Линниковой – это не пустые слова. Украинка Виктория Апанасенко действительно не скрывала пренебрежения к представительнице России. Она отказалась стоять возле нее, когда конкурсанты делали групповое фото. Курьезный момент попал на видео, из которого видно, что Линникова уставилась между другими девушками. Более того, та пыталась сделать friendly-фото, потому что ее "оргкомитет сказал, что это было бы классно". Это при том, что о войне она и словом не обмолвилась.