36-летний Дмитрий Ступка приехал в Лос-Анджелес, где дочь живет с матерью и ее женихом-бизнесменом. Если год назад актер плакал о того, что Полина Логунова познакомилась с американцем и сказала: "Дим, я тебя больше не люблю", то сейчас празднует с ними день рождения Богданы.

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Дмитрий Ступка опозорился в день рождения дочери

Все вместе они отправились в развлекательный центр и повели именинницу на аттракционы. Девочка поразвлекалась с мамой, а потом разрезала именинный торт с отцом и отчимом. Сидела она, кстати, между Дмитрием Ступкой и новым бойфрендом Полины Логуновой.

Дмитрий Ступка с дочерью, экс-женой и ее женихом / Фото из инстаграма

Однако Дмитрий Ступка оскандалился в день рождения дочери. Он опубликовал ее видео с авто под русскоязычный трек группы "Каспийский груз", которой в 2017 году запретили въезд в Украину. Все потому, что один из участников коллектива – Тимур Одилбеков, известный как Брутто, – нарушил законодательство и выступал в оккупированном Крыму.

Кроме того, что актер показал дочь под песню о "голом наркотике", 6-летняя девочка ехала на переднем сиденье авто не пристегнутая. Это после того, как ее пьяный дедушка Остап Ступка устроил ДТП в Киеве и наехал на припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина.

"Отец пьяным за рулем, сын дочь возит не пристегнутой. Д*били", – написали в комментариях.