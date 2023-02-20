С момента съемок "Холостяка" с Максимом Чмерковским прошло 12 лет. За это время он женился на танцовщице Пете и ждет второго ребенка. Победительница Александра Шульгина, получившая кольцо в финале, тоже мама и готовится к свадьбе с бойфрендом из Латинской Америки. Однако, как выяснилось, в Лос-Анджелесе они живут рядом.

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Как победительница "Холостяка" встретилась с Чмерковским в США

С Сашей Максим Чмерковский порвал после выхода "Холостяка" в эфир. Девушка улетела назад в Украину, и больше они не общались. Похоже, именно поэтому она не решилась поздороваться с ним в Лос-Анджелесе.

После шоу мы сразу же начали жить вместе, и это неправильно. Сейчас мы живем в одном городе, даже рядом, у нас семьи. Я его видела, но мы не общались, потому что я не подошла. Но уверена, что еще будет такая возможность,

– призналась Александра Шульгина.

Блогерша и мотивационная спикерша вспомнила, что после "Холостяка" получила визу и улетела в США, потому что на этом настаивал сам Чмерковский. Они съехались в Лос-Анджелес, где он постоянно работал, а Саша не знала, куда себя приткнуть. Поэтому предложила разойтись в надежде, что танцовщик будет бороться за эти отношения. Однако этого не произошло.

"Мы жили вместе, пытались строить отношения, но у нас не получилось. У меня были свои ожидания, мне было 23 года. Мне кажется, что Макс не был готов брать на себя ответственность за меня. Он работал с утра до ночи. Я сидела дома… Он ожидал, что я сама буду устраивать свою жизнь в Америке. Он не был готов меня тянуть", – рассказала Александра Шульгина.

Александра Шульгина с "Холостяком" Чмерковским / Фото из соцсетей

Напомним, сам Максим Чмерковский комментировал, что соглашаться на участие в "Холостяке" – это была ошибка, потому что не в его принципах выбирать из женщин лучшую.