Радостным известием Шульгина поделилась в своем инстаграмме. На видео блоггерша предстала в белье для кормящих матерей и держала в руках свою девочку. Женщина рожала в роддоме.

К слову Победительница 1 сезона украинского "Холостяка" – беременная: красноречивое фото

Я многое сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Спасибо заранее всем за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся. На часах 2:46. Кормлю грудью и пишу этот пост. Счастье есть. Будьте счастливы!

– написала Александра.

Ранее блоггерша публиковала в сети кадры беременности и как узнавала с любимым пол ребенка. К слову, своего избранника она называет "Другом Души" или "Суперменом", не раскрывая личность.

Александра мечтает в 2023 году прогуляться с ребенком и любимым по мирному Киеву.

Август 2023 года мы с Суперменом и малышом гуляем по летнему Киеву. Я показываю им свои любимые места: Лавру, Мариинский парк, мы едем обедать за город в "Партизан", где заказываю гречку с тушенкой и компотом. Пусть будет так. Лучшим способом, в лучшее время для Украины, священной земли,

– писала женщина, которая поддерживала Украину за границей во время войны.

Личная жизнь Шульгиной

Ранее у лайфстайл-блогерки и менторки были отношения с Максимом Чмерковским – главным героем проекта "Холостяк". Вместе с ним она переехала в США и имела роман около полугода, однако рассталась.

Впоследствии женщина встречалась с бизнесменом Артемом Суриным. Сейчас 34-летняя женщина проживает в США, где развивает онлайн-бизнес и школу для женщин. Она посещает семинары по питанию, тренингам, закончила четырехмесячный курс по диетологии.

Сейчас женщина не любит афишировать личную жизнь, ведь любимый ее не любит публичности.