Чувства умирали, – интервью с Катей Лозовицкой об Алексе, сплетнях и карьере после "Холостяка"

В финале 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский выбрал Катю Лозовицкую. Они давно не пара, ведь провстречались всего месяц. Однако в интервью нам модель призналась, почему после проекта ее чувства умирали и как изменилась жизнь без Алекса.

Вокруг "Холостяка-12" много шума и сплетен. Участницы одна за другой раскрывают секреты закулисья, а главный герой Алекс Топольский делится пикантными деталями, в том числе и о победительнице Кате Лозовицкой. 24 Канал из первых уст узнал об атмосфере на шоу, как развивались их отношения без камер, общаются ли они сейчас и как сложилась жизнь девушки после "Холостяка". Читайте дальше в эксклюзивном интервью.

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Было необычно, – об украинском дубляже

Катя, всего несколько недель назад вы заговорили с аудиторией своим голосом. Как вам дубляж и сама идея перевести уже отснятый материал на украинский?

Я считаю, что это правильное решение перевести шоу "Холостяк" на украинский язык, ведь в условиях полномасштабного вторжения России в Украину, по моему мнению, не должно быть русскоязычных проектов на телевидении. Нужно пропагандировать наш родной язык. И в первую очередь этим должно заниматься телевидение.

Как поначалу отреагировали на озвучку и как скоро привыкли?

Конечно, было довольно необычно слышать не свой голос, но я быстро к этому привыкла. Потом уже даже не замечала.

Катя Лозовицкая на первой вечеринке "Холостяка" / Фото СТБ

Показали одну или две мои стороны, – о монтаже на "Холостяке"

"Холостяк-12" без преувеличений стал самым скандальным сезоном, ведь много участниц жаловались то на провокации психолога, то на поведение Алекса за кадром, то на монтаж. Вы довольны тем, какой увидели себя на экране или показали вас однобоко?

В общем, мне понравилось то, как меня показали на экране. Конечно, показали одну или две мои стороны, на самом деле их больше. Однако также нужно понимать, что один эпизод снимался неделю, а в эфир входили три-четыре часа. Многое не вошло в эфир, и это нормально. В таких обстоятельствах невозможно раскрыть каждую девушку с каждой ее стороны. В моем случае никаких претензий.

В жизни я немного больше говорю, меньше улыбаюсь и больше проявляю свой характер. На шоу, на самом деле, я казалась мягче, чем я есть в реальной жизни. Но опять же я на это не жалуюсь, потому что я действительно достаточно хороший человек, положительный.

И весь прикол в том, что невозможно смонтировать то, чего нет. Если человек как-то себя ведет, можно просто это подчеркнуть. Потому что экран – это большая линза, и все твои положительные, негативные стороны очень сильно проявляются. Просто можно делать акцент на разных чертах характера.

на монтаж на "Холостяке" жаловались много участниц. Виктория Варлей, например, просила "уволить тех идиотов , которые монтируют проект", потому что из 9 выпуска вырезали, что она ушла по собственному желанию. Тогда как Юля "Медуза" возмущалась, что на фотосессии в белье "была ощупана Алексом со всех сторон", а ее показали "невероятной душнилой".

Участница "Холостяка" Виктория Варлей называет вас "девочкой с обложки, идеальной кандидатурой на победу" и убеждена, что к проекту вы готовились с психологом, ведь были наиболее стрессоустойчивой. Правда ли это и как удавалось контролировать себя так, что даже упреки о "хорошей мебели" вас не задевали?

По поводу слов Варлей. Я не знаю, была ли идеальной кандидатурой для победы, ведь это должен решать холостяк. Я по жизни в принципе занимаюсь с психологом и стараюсь максимально прорабатывать свои внутренние проблемы, установки. Поэтому я достаточно сознательный человек сама по себе.

Именно к проекту меня никто не готовил, к этому невозможно подготовиться. Мое поведение на проекте было максимально органично, я вела себя естественно. У меня не было никакой стратегии, я вела себя так, как в жизни.

Я и в жизни очень фильтрую конфликты, фильтрую людей, сама выбираю, с кем общаться, с кем нет, в какие ссоры влезать, а в какие нет. Именно поэтому меня совершенно не цепляли никакие провокации, я их очень отчетливо видела. Я понимала, что нет никакого смысла влезать в конфликты, у меня нет к этому интереса. Мне, честно говоря, все это неинтересно было.

Катя Лозовицкая с участницами "Холостяка" / Фото СТБ

Я бы приняла участие, – в какой проект хочет Катя Лозовицкая

Вы сразу попали в "Холостяк" или приходили на кастинги предыдущих сезонов?

Нет, это впервые, когда я заполнила анкету на проект "Холостяк". Через несколько недель меня набрали, попросили снять видеовизитку, а затем пригласили на живой кастинг. Через месяц позвонили и сказали, что я участница проекта. Так что кастинг прошел для меня очень быстро и очень просто.

Как вам опыт съемок в реалити-шоу и под прицелом камер? Хотели бы попробовать себя в другом телепроекте?

Опыт съемок в реалити-шоу оказался для меня очень ценным, ведь подарил множество классных эмоций, крутых людей рядом, возможность испытать себя и посмотреть на себя со стороны, исправить какие-то свои слабые стороны. Конечно, было достаточно сложно показывать свои эмоции и чувства на камеру, но ни о чем не жалею. Это действительно было невероятное время.

У меня нет цели или желания бегать по романтическому реалити-шоу в дальнейшем, однако в каких-то творческих проектах я бы с удовольствием приняла участие.

Катя Лозовицкая из "Холостяка" на церемонии роз / Фото СТБ

Зачем девушкам идти на "Холостяк"

Если бы можно было вернуть время назад, заполнили бы анкету на "Холостяк"?

Если бы вернуть время назад, я бы стопроцентно снова заполнила анкету и прошла этот путь. Ведь проект "Холостяк" – это не только проект о любви, это об ощущении себя, об открытии себя, о доверии к себе.

Ради чего девушкам следует идти на шоу? Ведь в большинстве случаев в финале пара не складывается.

Девушкам следует идти на этот проект, потому что это такая колоссальная школа построения отношений – с мужчиной, с людьми вокруг. Я все равно считаю, что на проекте можно встретить своего человека, свою любовь и построить классные, здоровые отношения.

Разошлись за день до войны, – о разрыве с Алексом Топольским

Сколько длилась ваша с Алексом история после проекта, как долго вы были парой?

Наша история с Алексом длилась месяц. Все это время мы находились в Киеве. Мы разошлись за день до войны.

Катя Лозовицкая с "Холостяком" Алексом Топольским / Фото СТБ

По правилам проекта, вы не могли появляться на людях вместе. Однако судя по общим фото, по улицам Киева гуляли как пара. Неужели вы с Алексом не ездили разными лифтами, не прятались за масками и не шифровались, как участники предыдущих сезонов?

Да, действительно, нам с Алексом нельзя было появляться на людях и светиться, однако, как только мы вышли из проекта, Алекса не узнавали, поэтому мы могли позволить себе поздно вечером пройтись вместе или куда-то сходить. Но опять же в масках, капюшонах, очень замаскированы. Поскольку это был месяц и сразу после проекта, на нас совершенно не обращали внимания. Поэтому мы осторожно пытались жить нормальной жизнью.

Кто все же инициировал расставание? Ведь у вас с Алексом разные версии.

Я и на пост-шоу, и в своем посте в инстаграме говорила, что инициировала разговор я. Саму фразу "нам надо поговорить" и намеки на расставание делала я. Однако мы оба были согласны с тем, что нужно расходиться. То, как Алекс отреагировал у себя в посте, меня, честно говоря, очень поразило и разочаровало.

После финала Катя Лозовицкая призналась, что в отношениях "ухаживаний за собой требовал он – похвалы, подарков, поступков, слов восторга", хотя сам ни разу не подарил цветы. По словам девушки, она сказала, что "надо поговорить" и подтолкнула к разрыву. Алекс Топольский после этого заявил, что инициатором был он, а Катю "это тогда очень расстроило".

Как вы пережили разрыв? К примеру, победительнице 10 сезона Даше Ульяновой, которая была эксперткой на пост-шоу, понадобилось несколько месяцев и консультации психолога.

Расставание я пережила абсолютно нормально, ведь еще в наших отношениях понимала, что что-то идет не так, и это, наверное, не тот человек, который мне нужен. И не такие отношения, которые меня устраивали бы. Это было очень взвешенное и спокойное решение.

Не было никакой драмы и разбитых сердец. Ведь когда отношения начали разочаровывать, возникшие у меня на проекте чувства начали умирать также.

Катя Лозовицкая с "Холостяком" Алексом Топольским / Фото СТБ

Общения точно не будет, – как Алекс разочаровал Катю

Вы комментировали, что "разошлись в нормальных отношениях", на хорошей ноте. Так было до постшоу. Вы списывались после финального эпизода или только обменялись постами в соцсетях?

После постшоу мы не общались, мы просто обменялись постами. И честно говоря, после его поста-ответа на мой, общения у нас точно не будет.

Екнуло ли у кого-нибудь из вас во время просмотра сезона? Хотелось дать этой истории еще один шанс?

Во время просмотра эфиров, конечно, у меня были очень приятные ощущения, ведь я вспоминала все эмоции, вспоминала все надежды, ожидания от этих отношений. Однако я четко помнила, как все было после проекта. И понимала, что это не те отношения, которые я хочу, это не тот человек, с которым я хотела бы продолжать свой путь. Поэтому дать истории второй шанс у меня не возникло желания.

Катя Лозовицкая с "Холостяком" Алексом Топольским / Фото СТБ

Очень расстроилась, – о разрыве Квитковой с Добрыниным

Жена Григория Решетника считает, что после проекта пары расходятся, потому что сказка с невероятными свиданиями, подарками, адреналином и перелетами заканчивается, реальная жизнь оказывается скучнее. Вы разделяете это мнение?

Да, я согласна. На проекте все отношения начинают строиться в очень эмоциональной, романтической, экстремальной атмосфере. И когда пара выходит в реальную жизнь, сталкивается с обыденностью, рутиной. Не все к этому готовы. Однако мне кажется, что если люди уже достаточно зрелые, хотят работать над отношениями, радовать друг друга, то это не должно быть проблемой. К сожалению, этот переход проходят не все.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин были единственной парой, которая после "Холостяка" осталась вместе, но сейчас их брак трещит по швам, они уже не живут вместе. Как после этого не отчаяться в проекте? И шокировал ли вас этот разрыв?

Никита Добрынин и Даша Квиткова были для меня примером здоровых, взрослых, сознательных отношений. Я действительно следила за их страницами, меня всегда вдохновлял их союз. Я очень расстроилась, когда узнала, что они разошлись.

Однако, опять же, это жизнь, пары расходятся и в жизни, как и после проекта "Холостяк", по разным причинам, и это абсолютно нормально. Поэтому я это с проектом никак не связываю. В проекте меня это никак не разочаровало. Они были вместе уже очень долго, и то, что они смогли построить семью после проекта, родить ребенка и жить счастливо – это показывает лишь то, что на проекте можно встретить своего человека. Конечно, это момент удачи, однако возможность есть, все зависит только от людей.

Свободно ли сердце Кати Лозовицкой

С момента окончания съемок прошел год. За это время некоторые участницы успели выйти замуж, стать мамами, найти бойфрендов. Ваше сердце все еще свободно?

После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно все узнаете.

Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая / Фото с инстаграма девушки

Идея с Дурневым мне нравится, – о будущих "Холостяке" и "Холостячке"

Кого из знаменитых мужчин вы видите в роли следующего "Холостяка" и к кому бы пошли сами? Известно, что Алексея Дурнева приглашали, но он отказался из-за гонорара, как вам такой кандидат?

Да, я слышала, что Лешу Дурневу хотели взять на роль главного холостяка страны. И действительно мне эта идея очень нравилась, ведь, во-первых, было бы очень весело, а во-вторых, было бы интересно раскрыть Лешу с более серьезной и романтической стороны.

Вообще я считаю, что следующим "Холостяком" должен быть мужчина, защищающий нашу страну. То есть кто-то из ВСУ.

ютуб-блогер Алексей Дурнев рассказывал, что его приглашали в "Холостяк". Он всерьез рассматривал это предложение, но отказался, потому что канал предложил ему в четыре раза меньший гонорар, чем он хотел.

Кто, по вашему мнению, подошел бы на роль "Холостячки"? После Ксении Мишиной и Златы Огневич сеть, например, хочет видеть Лесю Никитюк.

Относительно "Холостячки" не скажу, что у меня есть конкретная кандидатура, однако опять-таки идея с Лесей Никитюк кажется мне достаточно интересной. Ведь ее можно раскрыть как женщину с более хрупкой, чувственной стороны.

Сколько зарабатывает после проекта

Как участие в проекте "Холостяк" изменило вашу модельную карьеру, съемок стало больше?

Я не скажу, что участие в проекте изменило мою модельную карьеру. Не скажу, что это как-то повлияло на количество моей работы в качестве модели. Я как работала со своими клиентами, так и работаю.

Конечно, появились интересные предложения по интеграции с разными брендами одежды, косметики, и мне это очень нравится. Я открываю для себя очень много новых, классных украинских брендов, которые мне действительно хочется поддержать.

Благодаря "Холостяку" у вас почти 300-тысячная аудитория в инстаграме. Судя по ленте, посыпалось много заказов на рекламу. Сколько вы зарабатываете на инстаграме в месяц? Сейчас это основной источник дохода?

Я не привыкла объявлять свой заработок, потому хотела бы оставить эту информацию при себе. Скажу только, что реклама – это не единственный источник заработка, ведь я продолжаю съемки, продолжаю работать в модельной сфере. В любом случае я не гонюсь за деньгами, выбирая рекламу, я очень придирчиво отношусь к брендам. Цель – рекламировать и рекомендовать людям только качественные продукты.

Победительница "Холостяка" Катя Лозовицкая / Фото с инстаграма девушки

Пойдет ли Катя Лозовицкая на "Мисс Украина"

Как насчет "Мисс Украина"? Попробуете себя на конкурсе красоты?

Я не исключаю, что в будущем, может быть, все же попробую себя в этом конкурсе.

Как вам представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко?

Я считаю, что Виктория справилась со своей задачей и представила достойно нашу страну. Особенно сейчас, в такое ответственное время.