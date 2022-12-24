В эфире за 23 декабря "Холостяк" покинула всего одна девушка. За кадром герой сказал, что это решение далось ему сложно, но, по словам Виктории Варлей, это был ее выбор, а не его.

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Виктория Варлей возмутилась на "Холостяк" из-за монтажа

"9 эпизод – полное разочарование. СТБ, увольте тех идиотов, которые монтируют проект "Холостяк". Как можно было вырезать мой спор с Гришей, и подать мое возмущение, как обиду на девочку Катю? Как можно было вырезать, что я рассказывала о семи и детях? И реальные причины, почему я ушла. Это не вошло в монтаж, потому что как это так, что уже третья девушка идет по собственному желанию", – написала Виктория.

Она также озвучила истинную причину, по которой покинула проект. Вика видела, что "Холостяк" Алекс Топольский не готов к семье и детям.

Я не видела в Алексе мужчину, с которым могу построить серьезные отношения, он не готов к построению семьи. Учитывая первый пункт, я хотела попасть в Майами к Рождеству до 25 декабря. Мне уже реально нужно было попасть к косметологу,

– с юмором прокомментировала Виктория Варлей.

В итоге актриса назвала себя "слишком крутой для этого проекта", ведь никто ее не раскрыл и не разгадал.

Виктория Варлей с "Холостяком" на свидании в 9 выпуске / Скриншот с видео