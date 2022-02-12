Колоритная Alina Pash едет на Евровидение-2022: биография победительницы Нацотбора

Alina Pash выиграла национальный отбор и будет представлять Украину на 66-м песенном конкурсе Евровидения. Что известно о карьерном и жизненном пути исполнительницы узнавайте в материале.

12 февраля в столице провели феерический финал национального отбора на Евровидение-2022, который состоится в Турине. Как сообщает 24 канал, победительница Alina Pash поедет презентовать свою композицию "Тіні забутих предків" в Италию и будет бороться там за главный кубок шоу.

Читайте Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Выступления финалистов оценивали три звездных судьи: Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин. Именно им принадлежали 50% голосов за фаворитов. Остальные 50% результата зависели от зрителей. За победу в целом соревновались 8 участников: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. И именно Alina Pash получила больше всего поддержки аудитории и жюри.

Биография

Алина Паш родилась и выросла на Закарпатье, в поселке Бурштыно. Девочка с детства проявляла интерес к музыке и вокалу, а уже в тринадцатилетнем возрасте начала принимать участие в таких музыкальных фестивалях, как "Молодая Галичина", "Рождественская звездочка", "Буковинская звезда" и многих других.



Алина Паш выиграла Нацотбор 2022 / Фото с инстаграма

Во взрослом возрасте девушка решила попробовать свои силы в музыкальном талант-шоу "X-Фактор", и заняла там третье место. Кроме этого Алина проходила кастинг в группу Real O, и не попала в состав группы. Певицу заметила Ирина Билык, с которой Паш в дальнейшем сотрудничала.

Актуально Победительница Евровидения-2022 от Украины Alina Pash: видео выступления и текст песни



Alina Pash выиграла Нацотбор 2022 / Фото с инстаграма

В 2018 году звезда выпустила свой дебютный трек с названием Bitanga и сняла к нему колоритный клип. Вскоре девушка выпустила следующий трек Oinagori. На этот раз видео создавалось во французском Марселе при поддержке местной команды.

Alina Pash – Bitanga: смотрите клип онлайн

В 2019 году Алину Паш пригласили исполнить гимн Украины на праздник Дня Независимости. Певица подошла к такому заданию довольно креативно и между куплетами зачитала собственный рэп. Тогда реакция публики была неоднозначной, кто-то поддержал такую инициативность, а кто-то утверждал, что исполнение было неуместным.



Биография Alina Pash / Фото с инстаграма

Осенью 2019 года певица презентовала клип на трек "Перша леді", созданный вместе с исполнителем Ріапобоем. Также исполнительница записала песню "Дотики" вместе с поп-дивой Тиной Кароль, которая вошла в ее альбом "Молода кров".

В 2022 году Алина Паш попала в число финалистов Национального отбора на Евровидение-2022. Туда певица решила идти с чувственной щемящей композицией "Тіні забутих предків". После феерического выступления и в итоге голосов стало известно, что артистка выиграла и представит Украину на шоу, которое состоится в Турине.

Скандалы с победительницей Нацотбора-2022 Alina Pash

Еще во время Национального отбора певица отметилась скандальными ситуациями. Девушка заявила, что другие финалисты – группа Kalush, скопировали мотив ее песни в своей щедривке.

В комментариях одного из своих сообщений представители группы прокомментировали обвинения в плагиате. Они подчеркнули, что песня из их видео – это щедривка, а следовательно, народная песня. Однако, страсти по "копированию" не угасали, поэтому лидер Kalush Orchestra лаконично высказался, что между ними и Alina Pash не "бились никакие горшки".



Скандалы с Alina Pash / Фото с инстаграма

Также шумиха поднялась из-за того, что певица посещала оккупированный Крым и ездила с выступлениями в страну-агрессор Россию. Певица действительно была в Москве в 2017 году, а также выступала в оккупированном Крыму в 2015 году на свадьбе "украинской девушки".

Тогда социальные сети пылали гневными комментариями от украинцев. Общественный вещатель не мог пройти мимо этой ситуации и опубликовал на своем сайте заявление, в котором говорилось, что у канала нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 правил отбора.