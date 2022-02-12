На вопрос, есть ли у группы конкуренты на Национальном отборе-2022, они ответили, что нет. Также они не акцентируют внимание на ссоре с Alina Pash.

К слову Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 Kalush Orchestra представили трек Stefania

Не "бились никакие горшки". Мы "щедровали" и нам сказали, что у нас похожая партия баса. Не было никаких "горшков", никто ничего не бил. Нет никаких конкурентов, я не думаю об этом,

– лаконично прокомментировал Олег Псюк.

Группа Kalush Orchestra на отборе-2022 / Фото 24 канала, Марина Джура

Что известно о конфликте финалистов отбора