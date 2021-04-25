В суперфинале "Голоса страны" украинская попдива борется за победу вместе с Юлией Тимочко. Тина Кароль поддержала свою участницу и спела с ней на одной сцене. Они исполнили знаменитую песню Владимира Ивасюка "Баллада о мальвах". Для этого звездная тренер изменила главный образ. Фото ее look смотрите далее.

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Первый образ Тины Кароль на "Голосе страны"

Для суперфинала "Голоса страны" артистка выбрала безупречное белое платье с длинными прозрачными рукавами и блестящими камнями в зоне декольте. Изюминкой обтягивающего наряда стал глубокий разрез до бедер, который позволил Тине Кароль продемонстрировать подтянутые ножки.

Белоснежное платье тренер проекта довершила нежными аксессуарами. Волосы она уложила в элегантные локоны, а визажисты сделали ей фирменный макияж с ярко-красной помадой. Первый образ Тины Кароль соблазнительный и изысканный одновременно.



Тина Кароль на "Голосе страны" / Скриншот из видео

Второй образ Тины Кароль на "Голосе страны"

Для дуэта с Юлией Тимочко звездная тренер выбрала не менее роскошный образ. Она вышла на сцену в вечернем атласном платье белого цвета. Это наряд с объемной вставкой на плече и на талии, откровенным декольте и соблазнительным разрезом посередине.

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Тина Кароль на "Голосе страны" / Скриншот из видео

Тина Кароль и Юлия Тимочко на "Голосе страны" / Скриншот из видео

Тина Кароль и Юлия Тимочко на "Голосе страны" / Фото з інстаграму проекта