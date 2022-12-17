17 декабря в Киеве отгремел финал Нацотбора на Евровидение-2023, который в мае проведут в Великобритании. Представлять Украину в Ливерпуль поедут TVORCHI! Именно они стали фаворитами зрителей и жюри.

Впервые в истории отбор на Евровидение провели в укрытии. Несмотря на все трудности, организаторам удалось собрать финалистов в максимально безопасном, насколько это возможно, месте и подарить украинцам несколько часов музыкального наслаждения, передает 24 канал.

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TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023

В этом году Суспільне выбрало 10 финалистов, которые представили максимально разные песни, удивили колоритностью и самобытностью. Победу удалось одержать TVORCHI с песней Heart of Steel.

Нацотбор на Евровидение-2023 – смотрите видео онлайн: TVORCHI – Heart of Steel

Евровидение-2023: главное

В 2022 году победу одержала украинская группа Kalush Orchestra, поэтому в 2023 году конкурс должна была принимать Украина. Из-за войны организаторы решили провести его в Великобритании – город Ливерпуль.

Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.

Первый полуфинал состоится 9 мая, второй полуфинал – 11 мая, финал – 13 мая.

Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Пока детали такой соорганизации полностью неизвестны, поскольку в истории конкурса подобное происходит впервые.

Символически на логотипе шоу есть украинский флаг.

В 2023 году в Евровидении примут участие 37 стран. Конкурс пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.

В следующем году впервые в истории голосовать за конкурсантов смогут не только страны-участницы. Также согласно с новыми правилами, судьба участников в финале будет зависеть только от зрителей.