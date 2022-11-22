Великобритания добросовестно готовится к проведению Евровидения-2023, которое состоится в Ливерпуле. Пока страны-участницы выбирают представителей на песенном конкурсе, организаторы ошеломляют изменением правил.
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Теперь судьбу участников Евровидения будут решать зрители
Согласно новым правилам, судьба участников в финале будет зависеть только от зрителей. Именно голоса зрителей Евровидения станут решающими.
EBU объявили основные изменения в системе голосования: зрители будут самостоятельно определять результаты полуфиналов, жюри и зрители по-прежнему определят результаты гранд-финала, весь мир приглашают к голосованию,
– говорится в заявлении оргкомитета.
В 2023 году за конкурсантов смогут голосовать не только из стран-участниц Евровидения, но и других государств. Например, впервые в истории к голосованию смогут присоединиться даже в США.
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Евровидение-2023: главное
- Вечером 7 октября стало известно, что Евровидение-2023 примет Ливерпуль. Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- Конкурс традиционно состоится в середине мая, а именно: 9, 11 и 13 мая.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Пока детали такой соорганизации полностью неизвестны, поскольку в истории конкурса подобное происходит впервые.
- После того как городом-хозяином избрали Ливерпуль, на культовой телебашне Лондона появился логотип шоу. Символично, что на нем украинский флаг.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
- 17 декабря 2022 станет известно имя артиста, который представит Украину на украинском Евровидении в Великобритании.