Великобритания добросовестно готовится к проведению Евровидения-2023, которое состоится в Ливерпуле. Пока страны-участницы выбирают представителей на песенном конкурсе, организаторы ошеломляют изменением правил.

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Теперь судьбу участников Евровидения будут решать зрители

Согласно новым правилам, судьба участников в финале будет зависеть только от зрителей. Именно голоса зрителей Евровидения станут решающими.

EBU объявили основные изменения в системе голосования: зрители будут самостоятельно определять результаты полуфиналов, жюри и зрители по-прежнему определят результаты гранд-финала, весь мир приглашают к голосованию,

– говорится в заявлении оргкомитета.

В 2023 году за конкурсантов смогут голосовать не только из стран-участниц Евровидения, но и других государств. Например, впервые в истории к голосованию смогут присоединиться даже в США.

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Обратите внимание! Организаторы не сообщили, смогут ли голосовать россияне и белорусы, которым из-за войны в Украине запретили участвовать в Евровидении.

Евровидение-2023: главное