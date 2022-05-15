Группа Kalush Orchestra из Украины победила на Евровидении-2022

В финале Евровидения-2022 определили победителя конкурса, который больше всего пришелся по душе как судьям, так и зрителям. Им стал представитель Украины!

В итальянском Турине отгремело Евровидение-2022. 14 мая каждый участник лучше всего представил свою страну. Однако победу одержал только один участник – Kalush Orchestra от Украины!

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Кто победил на Евровидении-2022

Украинские музыканты покорили публику Евровидение красноречивой постановкой, идеальной песней и энергетикой. Они набрали 631 бал от судей и зрителей. Несмотря на продолжающуюся войну, певцы не расслабились и показали всему миру свою мощь.

Важно отметить, что Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству получаемых голосов за все годы существования музыкального конкурса. Они уступили только Сальвадора Собрала, который в 2017 году получил 758 баллов.

По традиции, Kalush Orchestra вышли на сцену и еще раз спели Stefania для поклонников и публики.

Евровидение-2022 – выступление победителя: смотрите видео онлайн

Второе место получила Великобритания – певец Сэм Райдер с 466 баллами. "Бронзу" получила Chanel, количество ее баллов – 459.

Евровидение-2022: главное

В 2021 году на Евровидении победили итальянцы Måneskin, поэтому в 2022 году музыкантов приняла у себя страна-победитель.

10 мая в Турине прошел первый полуфинал конкурса – за путевку в большой финал сразились 17 музыкантов из разных стран.

12 мая во втором полуфинале выступили еще 18 участников. В общей сложности 40 стран в этом году боролись за победу в международном песенном конкурсе.

10 лучших коллективов, певцов и певиц из первого и второго полуфиналов встретились сегодня, 14 мая. К ним присоединились еще представители еще 5 стран-основательниц, которые всегда автоматически проходят в большой финал – Великобритания, Италия, Германия, Франция и Испания.

Ставки букмекеров подтвердились по поводу финала Евровидения-2022. Напомним, что на 13 мая у Украины было 60% шансов на победу. Хотя второе место стабильно удерживали итальянцы – мужской дуэт исполнителей Mahmood&BLANCO с песней Brividi, после первого полуфинала ставки на них опустились. Второе место прочили Великобритании – от них выступил Sam Ryder с песней "Space Man". Третье место было закреплено за Швецией.