Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак заиграл Stefania на скрипке: "Люблю эту песню"

Александр Рыбак, выигравший Евровидение в 2009 году, выразил восхищение хитом Kalush Orchestra. Он сыграл Stefania на скрипке.

После украинской группы Kalush Orchestra для Евровидения-2022 стала знаменитой по всему миру. Stefania покорила даже победителя музыкального конкурса "Евровидение" в 2009 году.

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Александр Рыбак заиграл Stefania

Норвежский музыкант Александр Рыбак поддержал Kalush Orchestra. Он выразил восхищение песней украинского коллектива. Он заиграл мелодию Stefania на скрипке. Под видео артист спросил поклонников, выиграют ли Kalush Orchestra на Евровидении.

Александр Рыбак заиграл хит Kalush Orchestra: видео

Кто еще перепел Stefania

Сразу 13 участников Евровидения-2022 исполнили песню на бирюзовой дорожке, хотя и не знали всех слов. Представители Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции признавались, что им очень понравилась песня.

Представители Финляндии, рок-группа The Rasmus спел в дуэте вместе с украинским коллективом. Лидер группы Лаури Илонен признавался, что ощущает определенное сходство между музыкантами. Певец выразил надежду, что именно Украина победит на конкурсе этого года.

Впоследствии с юношами из Kalush Orchestra в дуэте спели представители Франции Alvan & Ahez. Кстати, на Eurovision Village участники группы надели розовые панамы, как у Олега Псюка.

, Stefania бьет рекорды даже на ютубе. Видео с выступления Kalush Orchestra в первом полуфинале Евровидения-2022 собрал больше всего просмотров в ютубе на канале Евровидения. Тогда их просмотрели полмиллиона раз . Сейчас эта цифра выросла более чем в 5 раз – 2,6 миллиона просмотров, и она продолжает постоянно расти.

Напомним, грандиозный финал Евровидения-2022 состоится завтра, 14 мая. Представители 25-ти стран встретятся на одной сцене. Букмекеры ставят на победу украинцев Kalush Orchestra. Второе место может забрать участник у Великобритании – его шансы значительно выросли. Итальянцы Махмуд и Бланко могут взять бронзу – третье место.