На главную сцену Европы Kalush Orchestra вышел во вторник, 10 мая. Группа не только сорвала бурные овации в первом полуфинале Евровидения-2022, но и завоевала приверженность интернет-пользователей. Меньше чем за полсутки видео их выступления набрало более полумиллиона просмотров на ютубе.

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Kalush Orchestra по Евровидению-2022 взорвал ютуб

Рэп-группа Kalush Orchestra обошла всех 16 участников первого полуфинала конкурса и набрала наибольшее количество просмотров на ютубе – 540 тысяч (на момент написания новости).

Более того, выступление ребят в трендах украинского ютуба – 6 место в разделе "Популярное". Интересно, что на первом – прямая трансляция Евровидения-2022 на официальном ютуб-канале конкурса.

Евровидение-2022 первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

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Вслед за Kalush Orchestra по количеству просмотров идут не прошедшая в финал Албания, Греция и Молдова, получившие пропуск в итоговый этап:

Ронела Хаяти из Албании с песней Sekret – 488 тысяч просмотров ;

; Аманда Тенфиорд из Греции с песней Die Together – 209 тысяч просмотров ;

; Zdobși Zdub и Frații Advahov из Молдовы с песней Trenulețul – 204 тысячи просмотров.

Евровидение-2022 первый полуфинал: Ронела Хаяти – Sekret: смотрите видео онлайн

Евровидение-2022 первый полуфинал: Аманда Тенфиорд – Die Together: смотрите видео онлайн

Евровидение-2022 первый полуфинал: dob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul: смотрите видео онлайн