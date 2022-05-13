Еще ранее стало известно, что украинская группа Kalush Orchestra, выступившая в первом полуфинале под номером 6, попала в финал конкурса. После завершения концерта ребята из группы по методу жеребьевки выбрали первую часть финала конкурса. В настоящее время стало известно, что Украина выступит под номером 12.
Важно Евровидение-2022: все финалисты песенного конкурса
Порядок выступлений в финале Евровидения-2022
Что касается других 24 конкурсантов, то организаторы конкурса выступления разместили следующим образом:
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
- Румыния: WRS – Llámame
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Франция: Алван и Ахез – Фуленн
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Армения: Роза Линн – Snap
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Испания: Шанель – SloMo
- Нидерланды: S10 – De diepte
- Украина: Kalush Orchestra – Стефания
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
- Польша: Охман – River
- Сербия: Констракт – In Corpore Sano
- Эстония: Стефан – Hope
Порядок выступлений в финале / Фото с сайта Евровидения
Евровидение-2022
- Напомним, что 1 полуфинал конкурса прошел 10 мая, 2-й полуфинал – 12 мая, а финал состоится 14 мая. Событие проходит на арене "Пала Альпитур".
- Что касается букмекерских прогнозов, то Украина лидирует – у нее 57% шансов на победу. На втором месте разместилась Великобритания, а на третьем – Италия.
- Украинская группа Kalush Orchestra выступит с песней "Stefania", в которой лидер группы поет о своей матери Стефании.
Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн