Не так давно Слава Демин проговорился, что не все сборы с благотворительных концертов идут на благотворительность. Поэтому 24 канал спросил у Владимира Завадюка, есть ли гонорары у знаменитостей, которые виступают в поддержку Украины.
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Завадюк о гонорарах артистов за благотворительные концерты
Я не знаю о таких опытах. Если они есть, то я их осуждаю, потому что это позорно. В нашем случае все деньги уходили именно на благотворительность – сразу в Минсоцполитики или на United24. Все звезды во время наших событий выступают совершенно бесплатно. Это очень важно и для нас, и для них,
– заявил Владимир Завадюк.
Более того, он добавил, что Украина на благотворительные события не тратится. Деньги на их организацию выделяют партнеры. Они вроде бы инвестируют в то, чтобы Украина звучала. Правда, разглашать бюджеты запрещено, это коммерческая тайна.
В интервью Владимир Завадюк признался, что из-за отсутствия гонорара ему не отказал еще ни один артист. Кроме того, многие селебрити, зная о небольшом штате и бюджете, доезжали на концерты за свой счет, и гримировались самостоятельно.
"Сложно представить, как, например, во время Match for peace в Англии Тина Кароль самостоятельно гримируется, делает себе прическу и даже гладит свое платье. Но это реальность. Потому что артисты сейчас понимают свою цель, понимают, что все деньги должны пойти на помочь Украине, в помощь армии", – раскрыл закулисье Завадюк.
Интервью с Владимиром Завадюком в видеоформате: смотрите видео онлайн