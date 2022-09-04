Не так давно Слава Демин проговорился, что не все сборы с благотворительных концертов идут на благотворительность. Поэтому 24 канал спросил у Владимира Завадюка, есть ли гонорары у знаменитостей, которые виступают в поддержку Украины.

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Завадюк о гонорарах артистов за благотворительные концерты

Я не знаю о таких опытах. Если они есть, то я их осуждаю, потому что это позорно. В нашем случае все деньги уходили именно на благотворительность – сразу в Минсоцполитики или на United24. Все звезды во время наших событий выступают совершенно бесплатно. Это очень важно и для нас, и для них,

– заявил Владимир Завадюк.

Более того, он добавил, что Украина на благотворительные события не тратится. Деньги на их организацию выделяют партнеры. Они вроде бы инвестируют в то, чтобы Украина звучала. Правда, разглашать бюджеты запрещено, это коммерческая тайна.

Полное интервью с Владимиром Завадюком читайте в рамках проекта "Интервью24".

В интервью Владимир Завадюк признался, что из-за отсутствия гонорара ему не отказал еще ни один артист. Кроме того, многие селебрити, зная о небольшом штате и бюджете, доезжали на концерты за свой счет, и гримировались самостоятельно.

"Сложно представить, как, например, во время Match for peace в Англии Тина Кароль самостоятельно гримируется, делает себе прическу и даже гладит свое платье. Но это реальность. Потому что артисты сейчас понимают свою цель, понимают, что все деньги должны пойти на помочь Украине, в помощь армии", – раскрыл закулисье Завадюк.

Интервью с Владимиром Завадюком в видеоформате: смотрите видео онлайн

К слову, за три благотворительных телемарафона – Save Ukraine в Варшаве, Save Ukraine в Берлине и Embrace Ukraine в Амстердаме – в поддержку Украины удалось собрать почти 50 миллионов гривен: 40 – в Польше в марте, 6 – в Германии в мае и менее 3 – в Нидерландах в июне.



"Я считаю, что сборы не является маленьким. Однако мы должны понимать, что те сборы, которые были в начале войны, не сравнимы с теми, которые есть сейчас, учитывая общеэкономическую ситуацию внутри страны и внутри Европы", – сказал нам Завадюк.