Не так давно Слава Дьомін проговорився, що не всі збори з благодійних концертів йдуть на благодійність. Тому 24 канал запитав у Володимира Завадюка, чи є гонорари в знаменитостей, які виступають на підтримку України.
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Завадюк про гонорари артистів за благодійні концерти
Я не знаю про такі досвіди. Якщо вони є, то я їх засуджую, тому що це ганебно. У нашому випадку всі гроші йшли саме на благодійність – одразу в Мінсоцполітики або на United24. Усі зірки під час наших подій виступають абсолютно безкоштовно. Це дуже важливо і для нас, і для них,
– заявив Володимир Завадюк.
Ба більше, він додав, що Україна на благодійні події не витрачається. Гроші на їх організацію виділяють партнери. Вони нібито інвестують у те, щоб Україна звучала. Щоправда, розголошувати бюджети заборонено, це комерційна таємниця.
В інтерв'ю Володимир Завадюк зізнався, що через відсутність гонорару йому не відмовив ще жоден артист. Крім того, багато селебриті, знаючи про невеликий штат і бюджет, доїжджали на концерти своїм коштом, і гримувалися самостійно.
"Складно уявити, як, наприклад, під час Match for peace в Англії Тіна Кароль самостійно гримується, робить собі зачіску і навіть прасує свою сукню. Але це реальність. Тому що артисти зараз розуміють свою мету, розуміють, що всі гроші мають піти на допомогу Україні, на допомогу армії", – розкрив з-за лаштунки Завадюк.
Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті: дивіться відео онлайн