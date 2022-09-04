Не так давно Слава Дьомін проговорився, що не всі збори з благодійних концертів йдуть на благодійність. Тому 24 канал запитав у Володимира Завадюка, чи є гонорари в знаменитостей, які виступають на підтримку України.

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Завадюк про гонорари артистів за благодійні концерти

Я не знаю про такі досвіди. Якщо вони є, то я їх засуджую, тому що це ганебно. У нашому випадку всі гроші йшли саме на благодійність – одразу в Мінсоцполітики або на United24. Усі зірки під час наших подій виступають абсолютно безкоштовно. Це дуже важливо і для нас, і для них,

– заявив Володимир Завадюк.

Ба більше, він додав, що Україна на благодійні події не витрачається. Гроші на їх організацію виділяють партнери. Вони нібито інвестують у те, щоб Україна звучала. Щоправда, розголошувати бюджети заборонено, це комерційна таємниця.

В інтерв'ю Володимир Завадюк зізнався, що через відсутність гонорару йому не відмовив ще жоден артист. Крім того, багато селебриті, знаючи про невеликий штат і бюджет, доїжджали на концерти своїм коштом, і гримувалися самостійно.

"Складно уявити, як, наприклад, під час Match for peace в Англії Тіна Кароль самостійно гримується, робить собі зачіску і навіть прасує свою сукню. Але це реальність. Тому що артисти зараз розуміють свою мету, розуміють, що всі гроші мають піти на допомогу Україні, на допомогу армії", – розкрив з-за лаштунки Завадюк.

Інтерв'ю з Володимиром Завадюком у відеоформаті: дивіться відео онлайн

До слова, за три благодійні телемарафони – Save Ukraine у Варшаві, Save Ukraine у Берліні та Embrace Ukraine в Амстердамі – на підтримку України вдалося зібрати майже 50 мільйонів гривень: 40 – у Польщі в березні, 6 – у Німеччині у травні та менш як 3 – в Нідерландах у червні.



"Я вважаю, що збори не є маленькими. Проте ми маємо розуміти, що ті збори, які були на початку війни, не порівняти з тими, які є зараз, враховуючи загальноекономічну ситуацію всередині країни і всередині Європи", – сказав нам Завадюк.