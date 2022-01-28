Пэрис Хилтон показала, как проходила репетиция ее свадьбы: романтические фото

28 января 2022 , 09:08
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Источник:

инстаграм Пэрис Хилтон

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон несколько месяцев назад вышла замуж за Картера Реума. Накануне важного дня светская львица устроила репетицию свадьбы, которая была не менее романтичной.

Светская львица Пэрис Хилтон тщательно готовилась к свадьбе. Накануне празднования она провела репетицию.

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Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон

На репетицию Пэрис Хилтон надела повседневное бежевое платье с белым принтом, однако примеряла фату и белоснежные босоножки. Она пригласила и родных, которые принимали участие в трогательной церемонии.

Несмотря на то, что это была лишь репетиция большой свадьбы, она не была лишена романтичности и трогательности, а потому покорила сеть.

Накануне началась наша вечность. Мне понравилась наша генеральная репетиция с членами нашей семьи. Я очень благодарна за то, что моя семья собралась вместе, чтобы разделить этот момент перед нашим великим днем,
– поделилась Хилтон.

Репетиция свадьбы Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма Пэрис Хилтон

 

 

Что известно о свадьбе Пэрис Хилтон

  • Пэрис Хилтон и Картер Реум сыграли свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели, в районе Бель Эйр, в Лос-Анджелесе. Для первого дня торжества светская львица сменила четыре платья – два от Oscar de la Renta и по одному от Galia Lahav и Pamella Roland.
  • На свадьбу были приглашены звездные гости – Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Николь Ричи, Бэби Рекса, Эшли Бенсон и Деми Ловато.
  • На второй день празднования новоиспеченные супруги отправились на пирс в Санта-Монике. Неоновая вечеринка-карнавал запомнилась всем гостям. Для нее Пэрис Хилтон примерила образ total pink.
Автор: Марія Касій