Актер Остап Ступка два месяца назад получил мера пресечения по совершенной аварии. Тогда ему был объявлен домашний арест до 5 июня. На днях этот срок истек.

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Остапу Ступке продлили меру пресечения

На судебном заседании решили продлить меру пресечения – она продлится до 5 июля. Это означает, что Остап Ступка еще месяц должен оставаться дома с 22:00 до 06:00.

У него также остались обязанности: актер должен прибывать по первому вызову следователя, не отлучаться без разрешения и в случае смены места жительства сообщить об этом суду.

Что известно об этом ДТП