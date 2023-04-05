Полиция Киева объявила подробности после ДТП в Голосеевском районе Киева. Виновнику аварии, вероятно, Остапу Ступке, сообщили о подозрении в совершении преступления – нарушении правил безопасности дорожного движения.
К теме Пьяный Остап Ступка устроил серьезную аварию в Киеве, пострадавший, – СМИ
Вероятно, Ступцы сообщили о подозрении
По данным полиции, нашедшему на легковушку водителю внедорожника объявили подозрение в пользовании транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Это автопроисшествие угрожает водителю тремя годами лишения свободы, а также лишением прав управлять транспортом от трех до пяти лет.
В столичной полиции добавляют, что водитель внедорожника уже задержан – его поместят в изолятор временного содержания. Пострадавший сейчас находится в больнице: у него травмы разной степени тяжести.
Известно и то, что автомобиль Range Rover изъяла полиция, машину могут арестовать.
Кадр с места аварии / Фото "Телеграф"
Что известно о ДТП в Киеве
- Водитель внедорожника Range Rover выехал на встречную полосу и наехал на припаркованную легковушку. Внутри автомобиль был мужчина – его госпитализировали.
- Прибор Драгера во время проверки кормчего показал 1,62 промилле: он был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали на месте. Полицейские приступили к уголовному производству.
- СМИ пишут о том, что виновником аварии с пострадавшим является актер Остап Ступка. В полиции это не подтверждают, известно лишь, что мужчина 1967 года рождения, как и Ступка. Сам артист сообщил, что "не может" прокомментировать аварию.