Крутоголов признался, кто из актеров международного коллектива уехал из Украины. Скорее всего – навсегда. Егор не знает, сохранится ли студия в бывшем складе.

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"Все сложно. Непростая ситуация для нашего международного коллектива. Когда он соберется и в каком составе – это вопрос, на который у меня нет ответа. Сергей Писаренко и Женя Никишин – из России. То, что они никогда не поддерживали путинскую риторику, – это 100 процентов.Они нормальные пацаны, с которыми дружим уже лет 20. Сергей сказал, что останется в Украине и хочет продолжать работать актером "Дизель Шоу". Имеет украинскую семью, дом под Киевом, к которому, кстати, зашли орки. Женя сейчас в России, там дети, родители. Думаю, ему сложно. Мне кажется, он останется в РФ", – рассказав Крутоголов.

В частности, он поделился мнениями относительно трех белорусов – Дмитрия Танковича, Евгения Сморыгина и Марии Грицюк.

Что касается Маруси, ситуация такова: в ближайшее время не вижу возможности нашего сотрудничества – она в Беларуси и там будет оставаться. А что касается Сморигия и Танковича – это уже украинцы,

– констатировал Егор.

Как сейчас работает студия "Дизель Шоу"

Актер поделился, что в начале войны думал, что всю Украину оккупируют, но когда увидел, как военные дают отпор, сразу взял себя в руки и начал работать.

"Сначала я не мог справиться с собой, не мог понять, что могу делать, а потом, когда вышел из оккупации мой партер – Леша Бланар (шеф-редактор "Дизель Шоу"), предложил: "Давай будем покупать машины". И я так обрадовался, что мы чем-то можем помочь ВСУ. Студия для этого выделила деньги, которых у меня лично не было. И мы начали ремонтировать и отправлять на фронт машины", – говорит Егор.

Телеведущий также добавил, что они ожидают систему "Антидрон" для военных, на которую уже собрали средства. Ее хотят отправить на Николаев – в родной город Егора, где военные мужественно борются с российскими оккупантами: "Очень надеемся, что получим и передадим в Николаев, мой родной город, который сейчас воюет. Воюют – мои братья, и у меня сжимается сердце, когда слышу новости оттуда. Но Кима посмотришь – отпускает". Следует отметить, что родом из Николаева есть и другие участники студии: Александр Бережок и Евгений Гашенко. В частности, Яна Глущенко является родом из Мелитополя, который сейчас находится под оккупацией россиян.

Кто входит в состав "Дизель Шоу":