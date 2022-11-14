Ранее Евгений Сморыгин подчеркивал, что экзамен по украинскому языку был очень легким. Об этом свидетельствуют и набранные им баллы. Он сдал экзамен почти на отлично – 97 из 100.

Напомним Актер "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин сдал экзамен для получения гражданства Украины

Когда Евгений Сморигин получит украинское гражданство

Поскольку актер успешно сдал экзамен на знание украинского, то осталось лишь дождаться, когда Зеленский согласует его запрос на получение гражданства. Документ должен поступить президенту от министра культуры Александра Ткаченко.

"Аргументировать, что я являюсь представителем Украины, работаю сколько лет здесь, имею проукраинскую позицию и хочу стать украинцем. Когда именно подпишут такой запрос, не знаю. Остался вопрос только в этом", – прокомментировал Евгений Сморыгин.

Он также признался, что мог получить паспорт по упрощенной процедуре, ведь его жена Лида и трое детей – украинцы, однако для этого пришлось бы ехать в Беларусь. Звезда "Дизель Студио" предполагает, что обратно в Киев его уже не выпустили бы.

Я мог сделать по-другому – по детям и жене, с которой 13 лет в браке. Но для этого мне нужно было бы ехать в Беларусь и менять паспорт. Он выдается с другой формой, которая свидетельствует, что я выехал за границу. Но я не могу туда поехать, потому что не уверен, дадут ли мне вернуться,

– поделился Евгений Сморыгин.

Евгений Сморыгин / Фото с инстаграма актера