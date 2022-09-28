Сергей Писаренко и Евгений Никишин россияне, однако долгое время жили и работали в Украине, в начале полномасштабного вторжения поддерживали нашу страну в борьбе с оккупантами. Но недавно стало известно, что актеры вернулись в россию и отправились в круиз в Сочи, где будут развлекать россиян.

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Танкович о Писаренко и Никишине

Дмитрий Танкович убежден, что Писаренко и Никишин уехали в россию из-за денег. Поскольку в Украине сейчас работы нет, они решили вернуться на родину, где будут зарабатывать кровавые рубли.

Все очень банально. Надо кормить семьи. Просто деньги,

– сказал Танкович.

Интервью Дмитрия Танковича: смотрите видео онлайн

Слава Демин спросил у Дмитрия, можно ли осуждать Писаренко и Никишина за то, что они уехали в россию, ведь они россияне и просто вернулись домой. Танкович подчеркнул, что сейчас нет разницы, какое у человека гражданство. Каждый делает выбор: поддерживать Украину или россию. Актеры сделали свой выбор в пользу страны-агрессорки.

Сейчас все очень просто и понятно. Ты должен выбрать позицию. Они решили уехать и удалить из соцсетей все сообщения об Украине и войне, а потом сказать: "Мы сейчас едем в круиз, никакой войны нет". Я этого не понимаю. Неважно, кто они: россияне или украинцы. Нужно просто выбрать позицию,

– подчеркнул Танкович.

Сергей Писаренко вместе с женой, родом из Украины, жили недалеко от Киева. В апреле актер показывал, что российские оккупанты сделали с его домом, однако не указал, что это сделали именно они. Через несколько дней из-за шквала критики по умолчанию преступлений российских захватчиков актер удалил пост.