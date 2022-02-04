Певица Мила Нитич заболела коронавирусом в Турции: как чувствует себя звезда

Украинская артистка Мила Нитич только вернулась с отдыха в Турции, со Стамбула, как слегла с коронавирусом. По ее словам, она заболела новым штаммом вируса "Омикрон".

Как рассказала певица, болеет она уже около полутора недель, но в Турции ПЦР-тест не показал положительный результат. Только по возвращении в Украину у нее обнаружили недуг.

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За два года существования коронавируса я не заболела ни разу. Зато "омикрончик" меня на раз-два... По ощущениям: заложенность носа, запахи есть, но очень слабые, все вкусы чувствую. Из минусов – чувствую вакуум в голове, немножко болит. И еще я очень сильно кашляла, но я больше недели принимаю антибиотики, поэтому кашель прошел,

– поделилась Мила Нитич.

Сейчас певица находится дома в Ирпене под Киевом и лечится от недуга. Она попросила всех своих поклонников быть осторожнее и меньше контактировать с другими людьми.

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Кто еще заболел COVID-19

Отметим, что в последние недели все больше звезд стали болеть коронавирусом на фоне очередной вспышки болезни: