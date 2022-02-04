Певица Мила Нитич заболела коронавирусом в Турции: как чувствует себя звезда
Источник:инстаграм Милы Нитич
Украинская артистка Мила Нитич только вернулась с отдыха в Турции, со Стамбула, как слегла с коронавирусом. По ее словам, она заболела новым штаммом вируса "Омикрон".
Как рассказала певица, болеет она уже около полутора недель, но в Турции ПЦР-тест не показал положительный результат. Только по возвращении в Украину у нее обнаружили недуг.
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За два года существования коронавируса я не заболела ни разу. Зато "омикрончик" меня на раз-два... По ощущениям: заложенность носа, запахи есть, но очень слабые, все вкусы чувствую. Из минусов – чувствую вакуум в голове, немножко болит. И еще я очень сильно кашляла, но я больше недели принимаю антибиотики, поэтому кашель прошел,
– поделилась Мила Нитич.
Сейчас певица находится дома в Ирпене под Киевом и лечится от недуга. Она попросила всех своих поклонников быть осторожнее и меньше контактировать с другими людьми.
Мила Нитич заболела "Омикроном": смотрите видео из инстаграм-сторис звезды
Кто еще заболел COVID-19
Отметим, что в последние недели все больше звезд стали болеть коронавирусом на фоне очередной вспышки болезни:
- Анна Неплях, "Мисс Украина Вселенная" заболела коронавирусом после возвращения из Мексики;
- Илона Гвоздева перенесла недуг в Грузии во время работы на "Танцах со звездами";
- Екатерина Бужинская два года тоже береглась, но заболела COVID-19;
- Камалия заболела флуроной – миксом гриппа и COVID-19;
- Роман Сасанчин с женой и одномесячным дочкой Иванной тоже заболели коронавирусом;
- Такая же судьба и у MamaRika, ее мужа Сергея и 6-месячного сына.