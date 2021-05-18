Украинская телеведущая Василиса Фролова более 2 месяцев назад стала мамой впервые. И она продолжает делиться с аудиторией волшебными фото с сыном.
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Фотография Василисы Фроловой с сыном
На этот раз знаменитость показала прогулку с первенцем. Василиса Фролова держала коляску, в которой лежал маленький Родион. Телеведущая не показала лицо сына.
Звезда также продемонстрировала стильный образ. Василиса Фролова предстала перед камерой в черных обтягивающих лосинах и молочном воздушном платье. Она соединила наряд с белыми кедами с цветными полосками. Телеведущая собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж.
Как-то не могу я себя отождествить с устоявшимся выражением "молодая мама". Даже не знаю, что больше смущает, "мамочка" или "молодая",
– поделилась Фролова под фото.
Заметим, только недавно Василиса Фролова показала отца своего ребенка, выйдя с ним в свет. Звезда родила сына от Дмитрия Котеленца.
Для просмотра фото листайте вправо:
Сторонники выразили восторг от очередной серии фото в комментариях:
- "Молодая, очаровательная мама с ребенком";
- "Выглядите просто замечательно";
- "Красотка";
- "Прекрасная молодая мама";
- "Да вы выглядите, как девочка".