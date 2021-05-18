Украинская телеведущая Василиса Фролова более 2 месяцев назад стала мамой впервые. И она продолжает делиться с аудиторией волшебными фото с сыном.

Смотрите также Лилия Ребрик очаровала нежным образом в розовом платье: фото

Фотография Василисы Фроловой с сыном

На этот раз знаменитость показала прогулку с первенцем. Василиса Фролова держала коляску, в которой лежал маленький Родион. Телеведущая не показала лицо сына.

Звезда также продемонстрировала стильный образ. Василиса Фролова предстала перед камерой в черных обтягивающих лосинах и молочном воздушном платье. Она соединила наряд с белыми кедами с цветными полосками. Телеведущая собрала волосы в хвост и сделала легкий макияж.

Как-то не могу я себя отождествить с устоявшимся выражением "молодая мама". Даже не знаю, что больше смущает, "мамочка" или "молодая",

– поделилась Фролова под фото.

Заметим, только недавно Василиса Фролова показала отца своего ребенка, выйдя с ним в свет. Звезда родила сына от Дмитрия Котеленца.

Для просмотра фото листайте вправо:

Сторонники выразили восторг от очередной серии фото в комментариях: