Популярный американский певец и танцор Джейсон Деруло и его девушка Дженна Фрумес ожидают появление ребенка. Известно, что малыш будет первенцем для обоих влюбленных.

Счастливую весть о том, что он скоро станет папой, Джейсон Деруло, сообщил на своей странице в Инстаграм. На видео в публикации певец мило позировал со своей возлюбленной Дженной Фрумес, с которой они гуляли на пляже.

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"Очень рад этой новой главе в нашей жизни", – подписал фотографию исполнитель.

Известно, что сейчас пара отдыхает на Багамах и именно здесь объявили о рождении общего малыша. Возлюбленная Джейсона Деруло, Дженна, тоже опубликовала эту счастливую новость в своем профиле в инстаграме.

"Мама и папа", – лаконично написала Дженна Фрумс.

Знакомство 31-летнего Джейсона Деруло и 27-летней Дженни Фрумс является интересным, ведь влюбленные встретили друг друга в спортзале. Известно, что это произошло незадолго до пандемии коронавируса в мире. До Фрумс, у Джейсона были серьезные отношения с певицей и актрисой Джордин Спаркс. Однако, через три года встреч пара разошлась.