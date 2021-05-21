Песню группы Go_A для Евровидения-2021 воссоздали языке жестов: видео

Сурдопереводчица Екатерина Заботкина предоставила песню Go_A для Евровидения-2021 в новом формате. Девушка записала SHUM на языке жестов.

Песню Go_A для Евровидения записали на языке жестов

Песню украинской этно-фолк-группы Go_A для Евровидения-2021 SHUM воссоздали языке жестов. Видео записала и выложила на личный канал в ютубе сурдопереводчица Екатерина Заботкина.

Советуем прочитать Евровидение-2021: порядок выступлений конкурсантов в шоу

Волонтер Лина Дешвар стала автором идеи видеоролика. Пришлось поработать над адаптацией текста песни SHUM, чем занималась переводчица Марьяна Люханова.

Екатерина Заботкина объяснила, что теперь украинская музыка звучит и должна звучать за пределами страны, а также быть доступной для всех.

Украинская музыка должна звучать далеко за пределами нашей страны. А теперь – на языке жестов также,

– написала сурдопереводчица под роликом.

Реакция сети

Под видео не так много комментариев, но все они положительные. Пользователи сети только поддерживают сурдопереводчицу и автора идеи:

"Продолжайте и дальше";

"Хорошая идея, прекрасно";

"Спасибо за ваш труд! Обязательно продолжайте, потому что это важно!";

"Это прекрасно";

"Очень классно".

Gо_A – SHUM (украинский язык жестов): смотрите видео онлайн

Добавим, что песню SHUM перепевают по-разному:

За рубежом на композицию сделали кавер представители украинской диаспоры и иностранцы.

Забавную видеопародию сняли украинские агрономы.

Сами же Go_A записали ролик, как поют свою песню и лепят вареники.

Напомним, грандиозный финал Евровидения-2021 состоится 22 мая. Представитель Украины выступит под номером 19.