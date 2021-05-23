Песня Go_A для Евровидения-2021 занимает 1 место в рейтинге Spotify в Италии и еще 7 странах

Этно-фолк-группа Go_A получила мировое признание после выступления на финале Евровидения-2021. Рейтинги Spotify в нескольких странах свидетельствуют о том, что песня SHUM заняла 1 место и завоевала сердца иностранных слушателей.

Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, группа Go_A покорила зрительскую аудиторию во всем мире. Их песня SHUM ворвалась на первые места в нескольких странах сразу.

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Go_A в рейтингах Spotify

Так, песня группы для Евровидения стала вирусной и попала в рейтинг 50 самых прослушиваемых композиций популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. SHUM занимает первое место в следующих странах:

Австралии,

Литве,

Нидерландах,

Бельгии,

Израиле,

Исландии,

Дании.

Также конкурсный трек Go_A занял 1 место в рейтинге Италии – стране-победителе.



Рейтинг Spotify / Скриншот с сайта

Напомним, SHUM ворвалась в глобальный мировой рейтинг Spotify и заняла 5 место по количеству прослушиваний. Такое место она держит до сих пор.

Украина на Евровидении-2021