Песня Go_A для Евровидения-2021 занимает 1 место в рейтинге Spotify в Италии и еще 7 странах

Этно-фолк-группа Go_A получила мировое признание после выступления на финале Евровидения-2021. Рейтинги Spotify в нескольких странах свидетельствуют о том, что песня SHUM заняла 1 место и завоевала сердца иностранных слушателей.
Представитель Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, группа Go_A покорила зрительскую аудиторию во всем мире. Их песня SHUM ворвалась на первые места в нескольких странах сразу.
К слову Мы любим вас, – Måneskin из Италии прокомментировали победу на Евровидении-2021
Go_A в рейтингах Spotify
Так, песня группы для Евровидения стала вирусной и попала в рейтинг 50 самых прослушиваемых композиций популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. SHUM занимает первое место в следующих странах:
- Австралии,
- Литве,
- Нидерландах,
- Бельгии,
- Израиле,
- Исландии,
- Дании.
Также конкурсный трек Go_A занял 1 место в рейтинге Италии – стране-победителе.
Рейтинг Spotify / Скриншот с сайта
Напомним, SHUM ворвалась в глобальный мировой рейтинг Spotify и заняла 5 место по количеству прослушиваний. Такое место она держит до сих пор.
Украина на Евровидении-2021
- Украинская группа Go_A на Евровидении-2021 заняла 5 место! Она получила 97 баллов от жюри и 297 баллов – от зрителей.
- 2 место Украина заняла среди результатов зрительского голосования. Обойти Go_A смогли только победители Måneskin из Италии, которых наградили 318 баллами.
- Важно, что и сами лидеры Евровидения, группа Måneskin заявили, что считают выступление Украины лучшим. Они познакомились с нашей группой и попытались спеть SHUM.