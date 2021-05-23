Итальянцам на Евровидении-2021 удалось завоевали расположение иностранной публики. Согласно результатам зрительского голосования коллектив Måneskin получил 318 баллов, больше всех конкурсантов. Вместе с оценками жюри Италия получила 524 балла и заняла первую строчку в таблице конкурсантов.

Обратите внимание Måneskin – Zitti e buoni: текст и перевод драйвовой песни победителя Евровидения-2021

Реакция Måneskin на победу в Евровидении-2021

Триумфаторы нынешнего песенного конкурса на главной сцене Европы исполнили песню Zitti e buoni, что в переводе означает "сидите тихо и будьте послушными". На официальной странице победителей в инстаграме опубликовали эмоциональное селфи рокеров с кубком Евровидения-2021.

На фотографии изображены все участники коллектива: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торки.

Рок-н-ролл никогда не умирает! Сегодня вечером мы вошли в историю. Мы любим вас,

– написали Måneskin в публикации.

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