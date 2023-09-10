Выяснилось, что это бывшая девушка Маска – певица Граймс. Кроме этого, у звездной пары уже есть двое общих детей.
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Как назвали десятого ребенка Илона Маска
Пока пол ребенка не раскрывают. Однако некоторые западные СМИ сообщают, что малышу дали необычное имя Techno Mechanicus. Если коротко: Тау.
Илон Маск с ребенком / Фото с твиттера миллиардера
Что известно о личной жизни Илоне Маске: главное
- Мужчина был дважды женат и у него есть 9 детей. Со своей первой женой Жюстин Илон учился в университете в Канаде. Как рассказывала женщина, она не обращала внимания на парня, однако тот был очень настойчив и в конце концов в 2000 году они поженились. Уже через 2 года у пары родился долгожданный первенец – мальчик, по имени Невада Александр. Когда сыну Илона и Жюстин было всего 10 недель, он скончался от СРДС (синдром внезапной младенческой смерти). Потом с помощью ЭКО женщина смогла родить двойню – Гриффина и Ксавьера, а затем тройню – Демиана, Кайю и Саксона.
- В сентябре 2008 года Илон и Жюстин объявили о разрыве отношений, Маск стал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. В 2010 году они поженились, однако уже через два года развелись. В 2013 году снова поженились, но в 2016 все же разорвали отношения.
- В 2017 году миллиардер встречался с актрисой Эмбер Хьорд, которая тоже воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако уже в 2018 году Met Gala Маск посетил с канадской певицей Граймс. В январе 2020 года мировые СМИ узнали о ее беременность, а 5 мая стало известно, что она родила первенца с загадочным именем – X Æ A-12. Маск и Граймс впоследствии разошлись, это произошло в сентябре 2021 года, но уже в ноябре Илон заявил, что у него и бывшей родилась дочь Экса от суррогатной матери
- В ноябре 2021-го у него также родились близнецы от другой женщины – Шивон Зилис. Она – руководитель компании Маска, занимающаяся разработкой и исследованием нейронных имплантов.