Аж 284 артиста хотели участвовать в Национальном отборе на Евровидение 2022, однако в длинный список конкурсантов попали лишь 27. Среди них нет звезды 90-х Katya Chilly, которая тоже хотела представлять Украину в Турине. По словам певицы, первый отборочный этап она не прошла, потому что написала гениальную песню, которая непременно победила бы.

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В этом году мы тоже подавали заявку на Евровидение-2022 и создали гениальную песню, которая бы определенно могла привезти победу. Возможно, именно поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур,

– громогласно заявила Katya Chilly.

"Потому что это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он бы был именно таким. Все коллеги знают, что я скромная, но также я оцениваю реально наши возможности", – добавила вокалистка.

Кроме того, она упрекнула Нацотбор тем, что в лонг-листе оказались артисты, у которых даже не было песни. Так, Katya Chilly убеждена, что ее не просто осудили, а не принимают на телевидении. Единственный, кто поддерживал ее творчество – музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта. Он якобы был заинтересован в победе Украины, но не смог повлиять в этом году.

Интересно, что Katya Chilly – не единственная артистка, которая пожаловалась на Евровидение. Певица ERIA обвинила конкурс в коррупции и заявила, что когда "нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе".

Реакция сети

Фолловеры единогласно поддерживают возмущенную Katya Chilly и утверждают, что Евровидение не доросло до ее песен:

"Евровидение просто не доросло до такого. Оно о другом, оно о шоу, а ты о настоящем творчестве. Том, что от земли";

"Обидно, что конкурсы превращаются понемногу в кутеж "для своих";

"Безобразие какое, очень хотела видеть вас там";

"Евровидение – это же сугубо коммерческий проект без музыкальной составляющей. Там музыка и талант вообще не нужны";

"Такое впечатление, что конкурс заинтересован больше в молодежном тикток-распространении, чем в музыке в целом. Я верю, что скоро все изменится. Люди уже скучают по качественной работе и устают от "макарон с кетчупом".

Полный текст публикации Katya Chilly:

В этом году мы тоже подавали заявку на Евровидение-2022 и создали гениальную песню, которая бы определенно могла привезти победу и распространить медицину нашей Земли. Возможно, именно поэтому мы не прошли даже в первый отборочный тур с количеством участников 27, у некоторых из которых еще даже нет песни, но они в списке.

Потому что это был бы концерт, посвященный нашему выступлению. Да, он бы был именно таким. Все коллеги знают, что я скромная, но также я оцениваю реально наши возможности. Эта ситуация не впервые и не в последний раз. Особенно с ТV.

Особенно благодарна Руслану Квинте – музыкальному продюсеру Евровидения-2020 в Украине, который дал нам возможность выйти на большую сцену, и доверил создать все, как мы чувствуем, который был заинтересован в музыке, расцвете и общей стратегии выиграть.

Двигаемся дальше. Знаем, зачем и создаем "что". Лучшие выступления впереди. Потому что мы все растем. И потому что мы определенно мастера. Да, я это сказала вслух. Потому что это так. Впереди интересный, невероятно насыщенный и полноценный год и тысячи путей открыты перед нами. И мне видно. Всех обнимаю и целую.