Первый бокал шампанского за 13 лет: Бритни Спирс отпраздновала освобождение от опекунства

Известная американская певица Бритни Спирс полностью освободилась из-под родительского опекунства 12 ноября. После этого звезда устроила празднование, на котором смогла впервые за 13 лет выпить бокал шампанского.

Знаменитая американская артистка Бритни Спирс прокомментировала официальное решение суда об отстранении ее отца от опекунства. Она рассказала, как отпраздновала этот день.

Важно Наконец свобода: Бритни Спирс официально освободили от опекунства отца

Как Бритни Спирс отпраздновала освобождение от опекунства

Исполнительница призналась, что удивительно провела выходные, ведь была чрезвычайно счастливой. После освобождения от опекунства она устроила празднование в ресторане. Там она впервые за 13 лет выпила шампанское.

Я действительно получила свой первый бокал шампанского прошлой ночью в самом красивом ресторане, который я когда-либо видела! Следующие два месяца я буду праздновать свою свободу и свой день рождения! Все это спустя 13 лет... Я думаю, что я ждала достаточно!

– написала Бритни Спирс.



Бритни Спирс / Фото из инстаграма звезды

Также звезда объяснила, почему публикует в инстаграме несколько одинаковых фото подряд. Она поделилась, что делает это потому, что ей нравится образ.

"Хорошо, я опубликовала сообщение четыре раза за один день в одной рубашке. Мне нравилось то, какие это вызывало у меня ощущения, и я никогда не знала, что подплечники чрезвычайно мне идут!" – добавила певица.

Что известно об освобождении Спирс от опекунства

Текст публикации Бритни Спирс

Какие удивительные выходные ... я все время была на девятом небе от счастья! Я действительно получила свой первый бокал шампанского прошлой ночью в самом красивом ресторане, который я когда-либо видела! Следующие два месяца я буду праздновать свою свободу и свой день рождения! Все это спустя 13 лет... Я думаю, что я ждала достаточно! Я очень счастлива, что мой адвокат Мэтью Розенгарт вошел в мою жизнь, когда это было нужно... Он действительно перевернул мою жизнь... Я навсегда благодарна за это! Какое зрелище, когда так много людей празднуют мою победу. Я очень люблю своих поклонников... так что спасибо!

P.s. Пожалуйста не смейтесь с моей последней публикацией! Я поняла, что очень восхищаюсь своей зеленой рубашкой с подплечниками! Единственный человек, которого я когда-либо видела с подплечниками, это Хейли Бибер. Она была мной на Хэллоуин... Но если серьезно... насколько это круто? Ладно, я опубликовала сообщение четыре раза за один день в одной рубашке. Мне нравилось то, какие это вызывало у меня ощущения, и я никогда не знала, что подплечники чрезвычайно мне идут!