TVORCHI – Heart of Steel: текст и перевод песни, которая будет представлять Украину на Евровидении-2023
Группа TVORCHI уже отправилась в Ливерпуль, где представит Украину на Евровидении-2023. Коллектив выступит на сцене главного песенного конкурса с песней Heart of Steel. О чем будут петь ребята – узнайте дальше.
TVORCHI не будут выступать в полуфиналах Евровидение-2023, однако, их выступление можно будет увидеть в финале конкурса. В этом году украинская песня будет отличаться от всех звучавших на Евровидении раньше. TVORCHI споют не только на украинском, но и на английском языке.
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TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн
Текст песни TVORCHI – Heart of Steel
Sometimes gotta let it go
Sometimes gotta look away
Sometimes you just gotta know
When to stick your middle finger up in the air
И cannot explain
Tell you how I feel
Life is just a game
And I'm playing for the win
Don't be scared to say just what you think
Cause' не matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos i got a heart of steel
Don't care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
Вы только в качестве fool
Trynna get in my head like
When I turn on my headlights
I can see right through you
Trynna get a reaction
I just hit the action move
Несмотря на боль
Я продолжаю свой бой
Мир пылает, а ты действуй
Don't be scared to say just what you think
Cause' не matter how bad, someone's listening
Don't care what you say
Don't care how you feel
Get out of my way
Cos I got a heart of steel
Don't care what you say...
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
Don't care what you say…
Or how you feel…
Oh I got a heart of steel
Oooh
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Перевод песни TVORCHI – Heart of Steel
Иногда нужно отпустить
Иногда нужно отвести взгляд
Иногда ты просто должен знать
Когда поднять средний палец
Я не могу объяснить
Расскажи, как я себя чувствую
Жизнь – это просто игра
И я играю на победу
Не бойтесь говорить, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Не важно, что вы говорите
Не важно, что вы чувствуете
Прочь с моей дороги
Ибо мое сердце – из стали
Не важно, что вы говорите
Или как вы себя чувствуете
О, у меня сердце из стали
Тебе просто нравится вести себя как дурак
Пытаешься залезть мне в голову
Когда я включаю фары
Я вижу тебя насквозь
Пытаюсь получить реакцию
Знаешь, я просто нажал действовать
Несмотря на боль
Я продолжаю свой бой
Мир пылает, а ты действуй
Не бойтесь говорить, что думаете
Потому что как бы ни было плохо, кто-то слушает
Не важно, что вы говорите
Не важно, что вы чувствуете
Прочь с моей дороги
Ибо мое сердце – из стали
Не важно, что вы говорите
Или как вы себя чувствуете
О, у меня сердце из стали
Не важно, что вы говорите
Или как вы себя чувствуете
О, у меня сердце из стали
Евровидение-2023: главное
- 67-й песенный конкурс состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
- Первый полуфинал проведут 9 мая, второй – 11 мая, а финал состоится 13 мая.
- В этом году в музыкальном конкурсе примет участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами.
- По состоянию на 1 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, которая уже побеждала на Евровидении в 2012 году.
- Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих.