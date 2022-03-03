Когда Джамала покинула Украину, отправилась в Турцию. Она решила, что должна быть максимально полезна – именно это было причиной уйти из бомбоубежища и отправиться за границу.

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Почему Джамала уехала за границу

Войну против Украины исполнительница назвала "самым вопиющим преступлением XXI века". Теперь она пытается донести этот тезис до всего мира.

С момента, когда я добралась до Стамбула, я дала уже около 30 интервью разным международным изданиям. Каждую минутку без отдыха я думаю как сделать так, чтобы весь мир понял: это не просто война в Украине,

– подчеркнула Джамала.

"Женщин и детей убивают на глазах у мира. Под обстрелами десятки городов и сел, среди которых первая и современная столицы Украины – Харьков и Киев. За последние 7 дней мы уже потеряли более 2000 мирных жителей, десятки тысяч получили ранения в результате мощных обстрелов. Люди теряют свои дома!", – написала она.

Звезда добавила, что сегодня будет лететь в Берлин и будет доносить информацию о том, что происходит в Украине. Она призывает и к действиям, в частности закрыть небо над Украиной.

Важнейшим посланием для мира сейчас является то, что это не просто кризис. Это серьезный террористический акт, который Россия совершила против Украины. Это террористический акт против всей Европы, и мы все должны объединиться и дать отпор. Мы просим мир закрыть небо над Украиной. И хотя это сложный политический вопрос, я верю, что он может стать реальностью,

– поделилась Джамала.

Напомним, Джамала 4 суток добиралась из Киева до румынской границы. Поскольку она не умеет водить машину, звезда пешим переходом уходила в Румынию вместе с двумя детьми.

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Текст публикации Джамалы

Мы победим! Наши сторез сейчас – все о помощи. Мы – одна большая группа или чат, которым я очень горжусь.

Выйти из бомбоубежища и отправиться на границу было моим решением. Я должна быть максимально полезна. С момента, когда я добралась до Стамбула, я дала уже около 30 интервью разным международным изданиям. Каждую минутку без отдыха я думаю как сделать так, чтобы весь мир понял: это не просто война в Украине. Нет. Это без сомнения величайшее вопиющее преступление XXI века.

Женщин и детей убивают на глазах у мира. Под обстрелами десятки городов и сел, среди которых первая и современная столица Украины – Харьков и Киев. За последние 7 дней мы уже потеряли более 2000 мирных жителей, десятки тысяч получили ранения в результате мощных обстрелов. Люди теряют свои дома! По данным ООН почти миллион человек – преимущественно дети, женщины и пожилые люди – вынуждены были покинуть Украину. Мы победим!

Завтра я лечу в Берлин. Буду словом доносить до каждого уха, что происходит в моей родной Украине. Потому что каждая минута для нас сейчас важна. Каждая секунда! Мы победим!

Важнейшим посланием для мира сейчас является то, что это не просто кризис. Это серьезный террористический акт, который Россия совершила против Украины. Это террористический акт против всей Европы, и мы все должны объединиться и дать отпор. Мы победим!