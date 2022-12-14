Релиз новой песни Златы состоялся 14 декабря. По ее словам, строчки песни пришли к ней после того, как она увидела посмертное награждение героев Украины, которые вручал Владимир Зеленский матерям, женам и детям покойных героев.

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Я смотрела это видео и в груди все сжималось так, что я чувствовала ту боль физически. В глазах каждой женщины было невыносимое отчаяние, слезы, принятие, безысходность. Невозможно представить чувства наших женщин и пережитое ими, они не меньше героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах. Я очень хочу, чтобы мои слушатели испытали все эмоции, которые я вложила в песню и видео "Как мне быть", там часть моей души,

– рассказала Злата Огневич.

Злата Огневич – Как мне быть: смотреть видео онлайн

Однако не все слушатели Златы остались довольны новой песней. Меломаны узнали в ней сэмплы, как в знаменитой песне Билли Айлиш и Khalid "Lovely" 2018 года. Они уже назвали новый хит "плагиатом".



Комментарии к новому клипу Златы Огневич "Как мне быть" / Скриншот из инстаграмма

Реакция Златы Огневич

24 канал уже поинтересовался у артистки, как она реагирует на такие упреки в комментариях, на что Злата порекомендовала "не искать черную кошку в темной комнате".

Я не обращаю внимания на хейт, потому что эта работа от чистого сердца. Я писала эту песню, думая о наших женщинах, а не о Билли Айлиш или других артистах. Для меня главный показатель – это отзывы женщин и тысячи репостов от людей. А тем, кому нечем заняться предлагаю, пусть не ищут черную кошку в темной комнате, а несмотря на все делают свое дело,

– заявила Злата.

Отметим, что 20-летняя американская звезда Билли Айлиш является самой молодой обладательницей премии Грэмми – она уже 7 раз получала это отличие, а также три премии MTV Video Music Awards, две Brit Awards, премию Оскар и Золотой глобус.